Billie EIlish, de 20 años, habla por primera vez de su relación con Jesse Rutherford, de 31 La cantante ha expresado lo que más le sorprende de estar con el vocalista de The Neighborhood

Billie Eilish cumple 21 años este mes de diciembre y está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Está trabajando en su próximo disco junto a su hermano tras haber compeltado un tour por todo el mundo y ha ganado un Oscar, pero una de las cosas que más feliz le hace en este momento es su nuevo noviazgo. Según ha contado en una entrevista para Vanity Fair, aprecia mucho el tipo de relación que tiene con Jesse Rutherford, vocalista del grupo The Neighborhood, con quien sale desde hace unos meses. No te pierdas sus declaraciones, las primeras en las que hace referencia a su chico, ¡y también a su ex! Dale al play.

