La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin vuelven a encontrarse en Barcelona

Un partido de balonmano en el Palau Sant Jordi ha vuelto a unir en espacio y tiempo a la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Ambos han viajado a Barcelona y han acudido en compañía de su hijo Pablo, jugador en activo del F.C Barcelona y cuya carrera deportiva es prometedora, al pabellón de la ciudad condal para disfrutar del último encuentro del equipo y del homenaje que el club ha hecho a Víctor Tomás, excapitán del equipo que jugaba de extremo derecho y una de las grandes figuras de este deporte.

VER GALERÍA

La hija de los reyes Juan Carlos y Sofía se ha encontrado con su exmarido este miércoles tras regresar de su viaje de cooperación a la India como directora del Área Internacional de la Obra Social La Caixa, desplazamiento que se enmarca en la gira mundial que está llevando a cabo y en la que se ha dejado ver todavía con su alianza de casada en la mano izquierda y mostrando su lado más distendido con el tradicional bindi e incluso luciendo collares de flores. Este encuentro, que se produce tras unos meses en los que se ha gestado y encauzado su acuerdo de separación, ha estado marcado por un detalle: el hijo de los ex duques de Palma se ha sentado entre ambos en las gradas.

Con un semblante relajado y una actitud expresiva, especialmente Cristina, y muy cómplices con las personas que les rodeaban, la hermana del rey Felipe e Iñaki Urdangarin se han convertido en los protagonistas indirectos del evento, en el que no han intercambiado palabras ni miradas, pero sí han demostrado la excelente relación que mantienen con su hijo. “Yo he podido aprender mucho de mis padres. Mi padre, por ejemplo, también ha sido deportista y ha tenido que estudiar a la vez que jugaba a balonmano. Y siempre he tenido a mis padres diciéndome que es muy importante, porque nunca sabes cuándo puede pasar algo o cuándo se te puede acabar la carrera deportiva”, señaló Pablo recientemente ante la prensa.

VER GALERÍA

Doña Cristina vuelve a sonreír: las imágenes no vistas y los detalles no contados de su visita a España

A punto de cumplirse un año desde que anunciaron su separación y pese a que todavía siguen siendo marido y mujer, Iñaki Urdangarin, que todavía está convaleciente de una fractura de codo por la que tuvo que ser intervenido de urgencia, continúa afianzando su relación con Ainhoa Armentia y Cristina de Borbón está focalizada en su faceta profesional, en la que no faltan compromisos y proyectos orientados a promover el desarrollo socioeconómico sostenible y la mejora de la salud global en las poblaciones más vulnerables del mundo.