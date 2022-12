Conoce a las tres árbitras de fútbol que han hecho historia

Stéphanie Frappart, Neuza Back y Karen Díaz han hecho historia en el Mundial de Qatar. Por primera vez, desde la primera edición celebrada en Uruguay (1930), las mujeres están presentes en el campo conduciendo un partido. Las tres juntas han sido las encargadas de dirigir el encuentro celebrado entre Costa Rica y Alemania. Nunca antes se había visto a ninguna mujer arbitrando los partidos de los hombres en un partido de esta categoría, pero en esta edición, después de 92 años, hay seis mujeres elegidas por la FIFA, que han conseguido abrirse paso en un mundo totalmente masculino.

¿Quienes son las árbitras que han hecho historia?

Ellas han roto todos los esquemas y más teniendo en cuenta las restricciones que existen en Qatar. Stéphanie Frappart ha sido la colegiala principal de la competición. La árbitra francesa, de 38 años, está más que aconstumbrada a romper techos de cristal en el fútbol. Tiene una destacada carrera profesional llena de esfuerzo y trabajo duro donde ha tenido que luchar por abrirse paso en un mundo en el que solo había barones. Tras quince años en partidos femeninos, debutó en agosto de 2014 en la Ligue 2, fue la primera en dirigir una fase final de competición europea masculina (lo hizo en el partido del Liverpool-Chelsea de la Supercopa de Europa 2019) y en hacer lo propio en la Champions masculina en el Real Madrid-Celtic. Ha pasado a la historia como la primera colegiada femenina en arbitrar un Mundial masculino. Desde entonces, ha ido abriendo camino a otras compañeras con multitud de ‘primeras veces’. Poco a poco, está consiguiendo cambiar las cosas en el mundo del fútbol.

Tras el partido Alemania-Costa Rica, ha pasado a la historia como una de las grandes precursoras de las mujeres tanto en el fútbol en particular como en el deporte en general. La casualidad ha querido que haga historia precisamente en Catar, un país lleno de restricciones para las mujeres, ya que tienen que están tuteladas por un hombre, ya sea su padre o marido. Frappart no ha estado sola, ha tenido dos compañeras como asistentes: la brasileña Neuza Back y la mexicana Karen Díaz Medina.

Neuza Back fue la primera mujer convocada para dirigir el mundial. Lleva más de dos décadas luchando por cumplir su sueño de arbitrar un partido masculino e intentado romper las barreras del machismo. Vivió en primera persona el comportamiento sexista de compañeros de profesión y tuvo que soportar el escarnio público al que le somentió Jairzinho, exjugador de fútbol y campeón del mundo en 1970. Durante un partido de la Liga de 2020 en el que Back ejercía de jueza de línea, el exjugador, que estaba comentando el encuentro en televisión, le insultó, diciéndole que se fuera “a lavar la ropa”.

Neuza desde muy pequeña sentía afinidad por todos los deportes y cuando le tocó elegir una carrera universitaria, no dudó en escoger Educación Física. El fútbol siempre ha sido parte de su entorno, jugaba con sus amigos y familiares, pero no fue hasta el año 2005 cuando el arbitraje se volvió su profesión. En 2008, hizo debut en el fútbol profesional y en 2014 se convirtió en árbitro oficial de la FIFA. En distintas entrevistas, la brasileña ha dicho que su entrada al arbitraje fue "un choque con un universo dominado por hombres", pero eso no la ha logrado parar nunca.

Karen Díaz Medina es la primera mujer mexicana en una Copa del Mundo. Para ella, el arbitraje empezó siendo un modo de ganar dinero y poder estudiar Ingeniería Agroindustrial. Fue entonces cuando descubrió que su gran pasión era dirigir partidos de fútbol, por lo que en 2009 decidió convertirse en profesional a pesar de que sus padres le dijeron que "se iba a morir de hambre". Una decisión que cambió su vida y de la que seguro que no se arrepiente. Siete años después, debutó en la Liga mexicana arbitrando y dos años después, fue nombrada jueza por la FIFA. Desde entonces, es una habitual en partidos de los campeonatos masculinos en su país. Estas tres árbitras, quieran o no, han pasado a la historia y se les recordará como las tres primeras mujeres en dirigir un partido de hombres.

