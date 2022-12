Los atractivos hijos de Brendan Fraser debutan sobre la alfombra roja

Brendan Fraser regresa al cine por la puerta grande. El veterano actor está recibiendo excelentes críticas gracias a su papel en The Whale (La ballena), de Darren Aronofsky, que le ha supuesto esa extraordinaria trasformación física que tanto asombra y gusta al público. El recordado protagonista de George de La Jungla se mete en la piel de un hombre que pesa cerca de 300 kilos e intuye que la muerte está cerca, pero antes de que eso ocurra quiere reconciliarse con su hija. Una conmovedora y brillante interpretación no solo por lo complejo de trasladar al espectador el dramatismo de una persona que está a punto de tocar fondo, sino por lo mucho que se ha tenido que implicar, no solo físicamente, para dar vida a este personaje.

Su hijo mayor le inspiró para su personaje

A una cita tan importante para Brendan como ha sido la presentación de su película en Nueva York, el actor acudió acompañado de dos de sus tres hijos, con quienes posó muy orgulloso. A su paso por la alfombra roja se hizo evidente la complicidad que tiene con los adolescentes y el parecido que ambos guardan con su padre cuando este era joven. Holden es un atractivo moreno de ojos azules que ha cumplido 18 años y Leland, pelirrojo con el pelo largo y ojos claros, de 16, ambos nacidos de su matrimonio con la actriz y escritora Afton Smith, de quien se divorció en 2007 y con quien tuvo también otro hijo, Griffin, de 20 años, que estuvo ausente en la presentación.

Precisamente fue su hijo mayor quien le inspiró para hacer el filme, ya que también sufre obesidad como su personaje. "Griffin tiene necesidades especiales, es autista. Acaba de cumplir 20 años. Es un niño grande. Mide un metro noventa y cinco, tiene un gran cuerpo. Entiendo íntimamente lo que es estar cerca de una persona que vive con obesidad", reconoció en una reciente entrevista para Interview.

Sus dos hijos adolescentes acapararon todas las miradas durante el estreno, aunque el foco también se centró indudablemente en el protagonista Brendan Fraser, que acudió acompañado de su novia, la maquilladora y estilista Jeanne Moore. El actor, de 53 años, dejó a todos perplejos por su vertiginoso cambio físico después de haber ganado tantos kilos para el filme. El protagonista de La momia en apenas unos meses ha logrado perder gran parte del peso que ganó para rodar The Whale, y practicamente ha vuelto a ser el que era.

The Whale le ha dado la oportunidad de volver al cine de un modo magistral y su nombre ya suena para las quinielas de los Oscar. En el pasado Festival de Venecia recibió una ovación de seis minutos con el público puesto en pie, que le hizo derramar alguna que otra lágrima por tan grata acogida después de años muy duros en los que Hollywood le dio la espalda. El actor sufrió un episodio de acoso sexual en el año 2003 por parte de Philip Berk, expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, organizadora de los Globos de Oro, y cuando quiso alzar la voz para denunciar lo sucedido, la Meca del Cine le silenció y le dejó de lado.

Gracias al movimiento Me Too en el año 2018 pudo explicar lo sucedido, pero el que fuera presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood negó lo sucedido y la Asociación nunca se disculpó. Esa agresión reconoce que le dejó marcado de por vida y por ello se ha negado a acudir a la gala de los Globo de Oro aunque reciba una nominación: "No, no voy a participar. Mi madre no crió a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no así".