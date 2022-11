Vuelve 'Willow': no te pierdas la serie basada en la mítica película La producción de George Lucas llega a Disney+ y retoma la magia y el argumento original del filme original de 1988

Todo lo que George Lucas tocó se volvió oro, y desde que Disney compró todos los derechos de Star Wars y demás franquicias estamos reviviendo una nueva edad de oro de los proyectos que tanto nos emocionaron en los años 80. Ahora regresa Willow, uno de los films de fantasía que más marcaron la infancia de los boomer y de muchos millenials. Se estrenó en 1988, en una época en la que George Lucas y Steven Spielberg se ocuparon de nutrir nuestra imaginación con una huella que aún perdura, no solo por Star Wars, también con ET o Los Goonies, referentes sin los que ahora no estaríamos tan pendientes de Stranger Things y de multitud de series de fantasía que copan las plataformas.

Los años 80 llevan varias décadas de moda, y Willow por fin cumple su turno, llega a Disney+ la serie que retoma esa magia y que hace avanzar el argumento con aquello que pasó después del final del largometraje que todos vimos de niños (o no tan niños). Es una excusa perfecta para revisitar el clásico junto a las nuevas generaciones, y sumar este imaginario a nuestros hijos. De hecho ese ha sido el objetivo de muchos relanzamientos ‘ochenteros’, como Karate Kid, que gracias a Cobra Kai ha logrado unir a varias generaciones alrededor de la televisión y hacer que compartan referentes culturales que parecían olvidados. El filme original de Willow de 1988 también está disponible en Disney+, esta vez con calidad 4K.

Willow tiene ese aura de los 80 que tan bien han mantenido en el recuerdo otros clásicos como La historia interminable, en este caso se cuenta la historia de Willow Ufgood que salva la vida de la pequeña Elora, protegiéndola de una Reina que quiere acabar con su vida. En 1988 los efectos especiales de este film deslumbraron a la Academia y por ello obtuvo el Oscar en esa categoría, además de contar con otra nominación por los mejores efectos de sonido.

La gran pregunta que todos nos hicimos cuando supimos que Willow volvería en formato serie era: ¿estará en el elenco Warwick Davis, el actor protagonista original? Resultaba inconcebible Willow sin Willow, y por fin las plegarias han sido atendidas, el actor británico que actualmente tiene 52 años sí forma parte del elenco del nuevo proyecto original de Disney+. Durante estos años hemos podido verle en todas las películas de la saga de Harry Potter, interpretando al Profesor Flitwick, además de sus apariciones en la mayoría de las películas de la franquicia Star Wars dando vida a diferentes personajes. Sin embargo sí lamentamos una ausencia, la de Val Kilmer, que no ha podido estar entre el elenco de la serie por sus problemas de salud.

La esencia del largometraje sigue intacta en la serie y se retoma desde donde se dejó en la película aunque toma elementos ya narrados para volver a incidir en ellos. La serie comienza con un mago primerizo procedente de Nelwyn que unirá su camino con el de una niña que ha sido llamada por el destino a unir a los reinos. Juntos fueron capaces de acabar con las fuerzas de la oscuridad de una malvada reina, y así comienza una nueva aventura en la que varios personajes unen fuerzas para luchar contra nuevos demonios y mantener la justicia. En esta serie conoceremos a los brownies, una raza de duendes junto a los que también habrá otras criaturas legendarias como trolls y otros hechiceros de gran poder.

Se ha seleccionado a varios directores para que dirijan pares de episodios consecutivos, encontramos entre los créditos a Stephen Woolferdender (Outlander), Philippa Lowthorpe (The Crown) y Jamie Childs (Doctor Who). En el elenco, además de Warwick Davis se suman al reparto actores como Tony Revolori (El gran Hotel Budapest), Erin Kellyman (Jinetes en la nube) o Ellie Bamber (The Serpent).