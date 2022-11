¡Enhorabuena! La diseñadora Laura Corsini, de Bimani, va a ser madre por primera vez

El 2022 está siendo un año inmejorable para Laura Corsini. Cuatro meses después de contraer matrimonio con el empresario Javier Ibáñez, la creadora y directora creativa de la firma Bimani ha confirmado que van a dar un paso más convirtiéndose en papás por primera vez. La diseñadora está embarazada, acaba de pasar el primer trimestre y no puede sentirse más pletórica en esta dulce espera. "Ahora entenderéis muchas de estas sonrisas estas 13 últimas semanas. Gracias vida, gracias compañero de vida", ha dicho a la vez que ha compartido imágenes de las primeras ecografías y también de cómo está cambiando su cuerpo gracias a las curvas premamá.

La empresaria, que ha sido distinguida por su emprendimiento en el mundo de la moda con el Premio Talento Fashion 2022, se enteró el 1 de octubre de que está esperando un bebé durante una estancia en Comillas, un destino lleno de recuerdos que tiene un papel fundamental en su historia de amor. Fue precisamente esta localidad el escenario de su romántico enlace, celebrado el 30 de julio ante familiares y amigos que los acompañaron en la iglesia de San Adrián y posteriormente en una finca particular, donde la fiesta se alargó hasta bien entrada la madrugada. Este enclave cántabro fue también el lugar en el que se conocieron dos años atrás. Tras el enlace disfrutaron de la luna de miel en Sudáfrica, Botsuana y las Seychelles.

La prima de la condesa de Osorno ha explicado que Javier y ella están "muy felices" y ha compartido "un trocito de nuestra realidad estos últimos meses". Lo ha hecho en forma de vídeos e instantáneas en las que muestra recuerdos de su enlace, el momento en el que comparte la noticia con personas de su entorno mediante una videollamada, comidas familiares para celebrar que próximamente serán uno más, el mágico instante en el que escuchan el latido del corazón de su bebé sin contener el llanto, románticos viajes, visitas a tiendas infantiles o simples momentos cotidianos que ahora cobran sentido ya que próximamente los compartirán con su hijo.

Laura encadena alegrías ya que, además de su embarazo, acaba de celebrar el décimo aniversario de su firma. Lo ha conmemorado con un documental de aproximadamente 15 minutos llamado El momento preciso en el que ha contado que cuando descubrió los valores familiares de su marido tuvo claro que quería tener hijos con él. Dos años y medio después cuenta las semanas para convertir ese deseo en realidad. En el cortometraje realizado por Martina Hache también cuenta cómo Bimani (anteriormente Biombo 13) surgió de manera improvisada y sin financiación en el verano del 2012. Entonces ella tenía 22 años, acababa de terminar Administración y Dirección de Empresas en ICADE y empezaba Diseño de Moda en Marangoni, París. También había hecho prácticas con Ágatha Ruiz de la Prada, que acaba de lanzar sus explosivas memorias.

Las felicitaciones a una familia que suma un nuevo miembro

Los mensajes de felicitación no se han hecho esperar. "Ay, me muero. Enhorabuena, mi amor, Lloro", ha exclamado Marta Carriedo; "FELICIDADES. Qué notición, enhorabuena a los dos", ha dicho la diseñadora Blanca Bleis; "Enhorabuena, preciosa", ha indicado Priscila de Gustin; "La emoción. Enhorabuena, pareja", ha puesto La vecina rubia, que precisamente ha lanzado sus propias prendas de la mano de Bimani; "Enhorabuenísima, Laura. Me alegro muchísimo por vosotros", ha señalado Aitor Gómez Mesa, ex de José Bono Jr.; "Enhorabuena, hermosa", ha escrito Vikika Costa.

La familia de Laura Corsini, que se hace llamar La Tribu por su gran unión y complicidad, va a dar la bienvenida a un nuevo miembro la próxima primavera. La diseñadora es hija de Sonia Santolaria del Toro y Jacobo Corsini, uno de los once hijos de Jacobo Corsini Marquina, propietario de la célebre constructora Corsan. La diseñadora tiene cinco hermanos: Ana, Alejandra, Marta, Jacobo y Álvaro, casado con la restauradora Cristina Oria.