Jessica Bueno reacciona a los rumores de separación de Jota Peleteiro

El matrimonio de Jessica Bueno y Jota Peleteiro se encuentra en el punto de mira. Después de nueve años juntos y dos hijos en común, la pareja podría haberse separado, según dijeron en el programa Fiesta, de Telecinco. Al parecer, esta sorprendente ruptura se habría producido hace meses, ya no vivirían bajo el mismo techo y el exfutbolista podría tener una nueva ilusión. Ante estos rumores, Jessica ha reaccionado compartiendo varios momentos en familia, concretamente, aquellos que han vivido desde el pasado mes de agosto hasta el 12 de octubre. El que fuera jugador del Eibar no se ha pronunciado al respecto.

La modelo sevillana ha recordado cómo fue su último cumpleaños. "El 17 de agosto soplé las velas de los 32 con mi familia y unos amigos. Y luego me sorprendieron con esta nota: 'Mamá, felicidades. Te queremos invitar a cenar en Lio Ibiza. Venga, rápido, que pierdes el avión. Jotita y Fran'. Podéis imaginar cómo terminó mi día de cumple. Cenando con mi marido en Ibiza. Muchas gracias, mi amor. Me lo pasé superbién", ha publicado junto a varias fotos de la fiesta.

Después de esta sorpresa inolvidable, Jessica y Jota disfrutaron de otros instantes en familia. En septiembre estuvieron en Bilbao con los niños y la modelo estaba muy feliz. "Familia y tiempo. La familia es lo primero", dijo al publicar esta foto en la que aparece tan sonriente con su marido. Un mes más tarde, tal y como ha señalado, celebraron el Día de la Hispanidad en el Cuartel de la Guardia Civil de Vizcaya.

La historia de amor de Jessica Bueno y Jota Peleteiro

Comenzaron a salir el 10 de mayo de 2013 y se casaron dos años después, el 6 de junio de 2015. "Un día de ensueño que recordaré toda la vida. Puedo presumir de boda de cuento de hadas junto a mi príncipe azul", dijo Jessica tras el enlace. "Me siento la mujer mas afortunada del mundo, tengo la suerte de haberme casado con un hombre maravilloso del que estoy locamente enamorada", confesó emocionada. La felicidad del matrimonio la completan sus dos hijos en común, el pequeño Jota, que ya tiene seis años, y Alejandro, de uno años. Además, no pueden estar más orgullosos de Fran, de 10 años, nacido durante la relación de la modelo con Kiko Rivera.

'Mi corazón explota de amor', Jessica Bueno se emociona al ver a su hijo mayor cogiendo en brazos al pequeño Alejandro

Las misteriosas frases de Jessica Bueno

Hace tan solo seis días, la modelo compartía una estrofa de una de las canciones más conocidas de Joaquín Sabina: "Y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres por que el amor cuando no muere mata por que amores que matan nunca mueren". También ha dedicado preciosas palabras a sus tres hijos: "Ellos, mi felicidad los que me llenan el corazón y lo recomponen con arcilla, plastilina, colores, achuchones fuertes y sonrisas". En otras publicaciones, analiza su personalidad: "Lo malo es que a veces soy frágil hasta límites insospechados, pero lo bueno….lo bueno es que cuando soy fuerte, mi fortaleza no tiene límites". Y afronta el futuro con optimismo: "La vida es demasiado bella para dejar de disfrutarla, hay mil razones para sonreír, luchar y bailar bajo la lluvia". Solo el tiempo dirá si estamos ante una nueva ruptura o si tan solo se trata de puras especulaciones.