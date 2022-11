Laura Pausini vivió junto a su gran amigo Melendi una noche cargada de emociones

La Voz volvió una noche más cargada de emociones para la cantante Laura Pausini. Los cuatro coaches "originales", David Bisbal, Rosario, Malú y Melendi, arrancaron la gala con una maravillosa actuación. En una noche repleta de emociones, la cantante italiana desvela a ¡HOLA! cómo se enfrentó a una gala tan dura para ella y su compañero Melendi, ya que tuvieron que decir adiós a voces maravillosas del 'Equipo Laura'.

En la gala, la primera en actuar fue Lara García que una vez más demostró mucha fuerza sobre el escenario. Pero finalmente la voz femenina elegida por el público de La Voz fue la de Ana González que impresionó con un gran homenaje a la gran Lola Flores cantando A tu vera enfrente de Rosario Flores. “Por suerte el público ha hecho el 50% y mi amigo Melendi me ha ayudado con el 50% restante. Es la primera vez que el público escoge antes que nosotros los coaches y ha sido una gran ayuda.” confiesa Laura.

Pero sin embargo la elección de Laura Pausini y Melendi fue la voz de Gabriel Herrera que logró hacer suyo el tema La historia entre tus dedos de Gianluca Grignani. El joven talent demostró una auténtica evolución tras el paso por el Asalto Final, y la cantante italiana no pudo dejarlo escapar: “Sus ganas de aprender, su voluntad por escuchar y su gran trabajo, lo convierten en una de mis grandes apuestas” asegura.

El ‘Equipo Laura’ consiguió así completarse, tras el pase directo en los Asaltos que otorgó a Sergio del Boccio y el robo de Fran Flores, del equipo de Antonio Orozco y la cantante no puede estar más emocionada. “Llego a los directos de la Voz con 4 artistas que admiro muchísimo y 4 estilos totalmente diferentes”. Pero no será la única, los demás coaches también tienen sus equipos completos y no cabe duda de que será una noche mágica cargada de emoción.