Astrid Klisans, Helene Svedin y otros amantes de la hípica en el arranque de Madrid Horse Week

La décima edición de Madrid Horse Week ha comenzado este viernes en los pabellones 12 y 14 de IFEMA con una programación que convertirá de nuevo a la capital de España en referente mundial de la hípica y que cuenta con numerosos rostros conocidos amantes de los caballos en sus gradas. La infanta Elena ha sido la encargada de inaugurar el evento como presidenta de honor y ganadora del Premio Madrid Horse Week en la edición de 2021, galardón con el que se le reconoce su "trayectoria como amazona de salto de obstáculos y su enorme contribución al engrandecimiento de nuestro deporte y su imagen en nuestro país” por parte del Patronato de la Fundación MHW y del Comité Organizador.

Como ya es tradición, los palcos del recinto se han llenado de personalidades apasionadas de la hípica, para quienes se trata de una cita imprescindible el último fin de semana del mes de noviembre -este año será del día 25 al 27-. Con las emociones a flor de piel, Helene Svedin, Astrid Klisans, Miguel Ángel Gil Marín o Luis Alfonso de Borbón se han deleitado con las tres primeras pruebas internacionales de saltos; así, pues, los trofeos patrocinados por Air Europa, Ciudad de Madrid y ¡HOLA!, ya tienen ganadores.

El Trofeo ¡HOLA!, primera prueba del CSI5*W

De las tres pruebas que se han disputado a lo largo del primer día de la Madrid Horse Week, ha destacado el Trofeo ¡HOLA!, demostración correspondiente al Concurso de Saltos Internacional de 5* puntuable para la Copa del Mundo, que se ha disputado sobre obstáculos con alturas de 1'45 metros. Este trofeo ha contado con la participación de un total de 52 conjuntos, de los cuales 25 han logrado terminar su trayecto sin sanción, si bien cinco de ellos penalizaron algún punto por sobrepasar la duración otorgada.

En esta jornada inaugural ha resaltado la actuación del jinete y expareja de Marta Ortega Sergio Álvarez Moya. En esta ocasión, la actual presidenta no ejecutiva del grupo Inditex y madre del hijo de 9 años que tienen en común ha decidido no asistir, por lo que no han coincidido. En una entrevista que concedió al diario 'El Mundo' Sergio aseguró que su principal preocupación en la actualidad son "mis trabajadores, mis caballos, mis alumnos y la gente que confía en mí", por lo que está especialmente centrado en su faceta profesional y en seguir obteniendo triunfos.

En el lado del público se ha visto a Helene Svedin disfrutando del pistoletazo de salida de esta Madrid Horse Week, evento al que no podía faltar dada su afición a los caballos. La mujer de Luis Figo es una apasionada de la hípica, un gusto que ha inculcado a su círculo más cercano, en especial a su marido y a sus tres hijas, Daniela, Martina, y Stella, de 23, 20 y 17 años respectivamente. En su perfil de Instagram es frecuente verla posando orgullosa con preciosos corceles, instantáneas que, una vez publicadas, acostumbran a causar furor entre sus más de cien mil seguidores.

Astrid Klisans tampoco ha faltado este viernes a la convocatoria y ha posado con la mejor de sus sonrisas en el stand que ¡HOLA! ha ubicado en Salón del Caballo, lugar que acogerá durante los próximos tres días a los mejores jinetes y amazonas del ranking internacional, procedentes de un total de 25 países.

La esposa de Carlos Baute ha compartido con sus seguidores la historia de Soldador, el que fuera su primer caballo durante más de seis años y que ahora ha encontrado "su jinete perfecto": "Lo que verdaderamente me hace feliz es verlos disfrutar, aprender y superarse y también saber que mi caballo está en las mejores manos", ha comentado en un post al que el cantante ha reaccionado alabando a la venezolana.

El veterinario y criador de caballos Miguel Ángel Gil Marín también ha hecho acto de presencia en el recinto ferial de la capital, donde ya se ha puesto en marcha el programa de exhibiciones y demás actividades lúdicas y didácticas, algunas de ellas enfocadas directamente a los más pequeños. El CEO rojiblanco, hijo de Jesús Gil y María de los Ángeles Marín Cobo, ha sido noticia en las últimas semanas por haberse convertido en la 52ª persona más rica de España tras ganar en el último año 150 millones de euros a pesar de la crisis que atraviesa el Atlético de Madrid.

Luis Alfonso de Borbón, hijo de Alfonso de Borbón y Carmen Martínez Bordiú, también ha acudido al evento ecuestre que se ha iniciado con el Trofeo Air Europa, un CSI 1 y ha seguido, desde un palco privado, el esperado debut de doña Elena. El aristócrata desborda felicidad, y no es para menos, pues tanto su matrimonio con Margarita Vargas como su relación con los cuatro hijos que tienen en común es estupenda y, aunque está muy centrado en sus negocios empresariales, "estar tranquilo en casa disfrutando y pasar tiempo en familia" es algo que le encanta, según ha explicado recientemente en una entrevista.

