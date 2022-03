Carlos Baute y Astrid Klisans felicitan a su hija Liene por su cumpleaños, en la nieve ¡y con Olaf!

"Menos mal ha venido Olaf para celebrar tu cumple... ¡Feliz Cumpleaños mi Diosa!" Con estas bonitas palabras y una preciosa foto de la niña con el personaje de Disney felicitaba Astrid Klisans, a su hija Liene, que celebra sus tres primeros años de vida. Su padre, Carlos Baute ha compartido la misma fotografía, junto a la que ha escrito "Qué suerte mi #LieneBK que ha venido Olaf en tu cumpleaños y la nieve. Te amamos", junto a un emoji de un corazón rojo. La pareja y su tres hijos están pasando estos días en Letonia, en país en el que vive la familia de Astrid y donde celebraron su boda.

Este tiempo de desconexión en este complicado y atípico año, está permitiendo a la familia disfrutar de espectaculares paisajes nevados, y tanto Astrid como Carlos están aprovechando para mostrar a los niños los rincones más queridos de Astrid. “Intentando escapar de este año tan extraño, nos hemos venido a Letonia a disfrutar en familia” decía recientemente la mujer del cantante. Tras cumplir con la obligada cuarentena para los viajeros que llegaban de España, toda la familia está disfrutando de su estancia, aunque sin duda, hoy ha sido el gran día de Liene, la segunda hija del matrimonio -que tiene otros dos hijos: Markuss, el primogénito, Y Álisse, de año y medio-. Sus hijos son su gran alegría y la pareja no puede disimularlo. Por eso, no dudan en presumir de sus pequeños y mostrar sus divertidas ocurrencias.

Una princesa en la nieve

En esta ocasión, la protagonista ha sido Liene, a la que hemos podido ver convertida en toda una princesa en la nieve, sentada en un banco junto a su querido Olaf, uno de los grandes protagonistas de Frozen, la película de Disney que tanto gusta a la pequeña. Liene, muy abrigada, con gorrito y bufanda a juego y unas buenas botas para pisar la nieve, no podía haber tenido mejor escenario para disfrutar de su cumpleaños junto al muñeco de nieve y su familia al completo.

Carlos no oculta sus sentimientos y no ha dudado, en numerosas ocasiones, en mostrar públicamente lo feliz que se siente con la familia que ha formado junto a Astrid, "Me siento pleno, tengo a la mujer de mi vida a mi lado y la familia que deseaba. Antes quería regresar a casa, pero es que ahora no me quiero ir, así de sencillo", decía Carlos Baute cuando presentó a su tercera hija en ¡HOLA! El cantante venezolano aseguraba entonces que la llegada de Álisse había sido un regalo. "Esta paternidad me llega en el mejor momento. Como hombre, me siento muy satisfecho, muy feliz y muy seguro de haber tenido a mis hijos en este momento de mi vida". Y así de feliz sigue cuando su hija mediana acaba de cumplir tres años, rodeada de nieve y de su ídolo Olaf.

