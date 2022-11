Louis y Marie Ducruet confirman que van a ser padres de su primer hijo

Louis Ducruet, hijo mayor de Estefanía de Mónaco, y su mujer, Marie Chevallier, se convertirán en padres de su primer hijo en pocos meses. Lo han confirmado a través de una simpática imagen en la que posan con su perrito Pancake, al que le han puesto una camiseta que reza "a punto de ser hermano mayor". El hijo mayor de Estefanía de Mónaco ha escrito junto a la foto: "Una nueva aventura está a punto de empezar".

VER GALERÍA

La última aparición de la pareja en el balcón del palacio Grimaldi en el Día Nacional de Mónaco ya había desatado los rumores, no solo por las incipientes curvas premamá de Marie, sino también por la actitud de su marido, pendiente de ella en todo momento. El abrigo rosa palo que lucía impedía afirmar con seguridad que estuviera esperando un bebé, pero no pasó desapercibido algún gesto delator con el que situaba sus manos a la altura de la tripita. También era muy elocuente la sonrisa, no solo de los futuros papás, sino de la princesa Estefanía, que dará la bienvenida a su primer nieto, y las que serán sus tías, Pauline Ducruet y Camille Gottlieb.

VER GALERÍA

Marie Chevallier y Louis Ducruet se casaron el 26 de julio de 2019 tras siete años de relación, primero en un acto civil celebrado en el Ayuntamiento de Mónaco y al día siguiente con una ceremonia religiosa en la Catedral del Principado, templo en el que se casaron Rainiero y Grace Kelly 63 años antes. Aún no han tenido hijos, pero no son solo dos en casa, ya que su perrito Pancake es algo más que su fiel compañero, para ellos es uno más en la familia y es frecuente verle en las fotografías que comparten de su día a día o en sus escapadas.

La pareja se cruzó por primera vez en un club de Cannes, pero al coincidir en la Escuela de Negocios Skema cuando surgieron los sentimientos entre ellos. "Cuanto más tiempo pasaba, me sentía como observada por alguien”, cuenta Marie, quien define su noviazgo como “un amor a primera vista”. "Como los dos somos tímidos nos llevó un tiempo, nos buscábamos, todos lo notaban, pero me llevó seis meses hasta que dimos el primer paso. Así empezó todo", decía el sobrino del soberano monegasco, que pidió matrimonio a su novia en febrero de 2017 en la ciudad vietnamita de Hoi An.