Un novio periodista y unas hijas que han conquistado a la audiencia: así es la familia de María Escoté

Gracias a su participación en MasterChef Celebrity, hemos conocido el lado más personal de María Escoté. La diseñadora, de 43 años, comparte su vida con el periodista Iván Parlorio y tiene dos hijas, Alabama y Lila, que han conquistado a la audiciencia. Las pequeñas, de 10 y 7 años, sorprendieron a su madre en el programa del lunes. Primero con un dibujo muy especial. "Es un retrato que me hizo mi hija mayor. Que a mi hija le guste pintar y dibujar es muy importante. La creatividad es uno de los valores más importantes. Pero me emociona más aún pensar que ella ha heredado el gen artista de mi padre (Ferrán Escoté). Reconocer la mano de mi padre en ella, ahora que él ya no está, me hace muy feliz", confesó la barcelonesa entre lágrimas.

VER GALERÍA

Después, con este mensaje de audio. "Te queremos mucho. Eres la mejor. A por ellos". Por último, las niñas aparecieron en las cocinas de MasterChef Celebrity con su padre y su abuela materna, Ana Lucía, protagonizando uno de los momentos más tiernos del concurso. El encuentro estuvo marcado por las lágrimas de la pequeña Lila, que rompió a llorar al descubrir que no había votado por el plato elaborado por su madre. Sus lágrimas conmovieron a toda la familia y María solventó esta reacción con gran cariño. "No llores, que está muy bien. Lo has hecho muy bien porque has escogido el plato que más te gustaba y eso es lo importante, que tú siempre decidas lo que a ti te gusta", le dijo.

VER GALERÍA

Ana Lucía, por su parte, aprovechó su visita al plató para animar a la diseñadora, que ha vestido a grandes 'celebrities', como Beyoncé, Rita Ora, Miley Cyrus o Katy Perry. "Siempre he creído en ella, es muy intensa y por mucho que le cueste siempre es su propósito, llegar hasta el final", aseguró. María, muy emocionada, confesó que su madre era "la mujer más importante" de su vida. "Siempre ha creído en mi intuición y en mi trabajo", añadió.

VER GALERÍA

María Escoté es una mujer muy familiar. Al ser hija única, está muy unida a su madre y tiene muy presente a su padre, que falleció en 2019 a los 74 años. También adora a sus hijas, pero no se considera una madre excesivamente protectora. "Intento ser liberal, que aprendan a tomar sus propias decisiones, pero estoy muy pendiente de mis hijas, es innato", dijo en una entrevista concedida a El Mundo.

VER GALERÍA

En otra conversación con la revista Vein, confesó que la mejor época de su vida fue durante sus dos embarazos. "No sé si por el tema hormonal o por el emocional, pero tanto física como mentalmente he disfrutado mucho de ese periodo y me ha hecho sentirme muy bien". A nivel creativo presentó sus mejores colecciones y la relación con su pareja se fortaleció. Pese a ello, María e Iván, que se conocieron en Londres a través de una red social, no están casados y no se plantean estarlo, ya que la diseñadora siente que cada seis meses organiza el mayor evento de su vida con el lanzamiento de sus nuevas propuestas.