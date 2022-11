El parecido del entrenador de Arabia Saudí con Jamie Lannister (Juego de Tronos) del que todo el mundo habla

El Mundial de fútbol de Qatar no deja de acaparar la atención del mundo, no solo por lo que ocurre en el terreno de juego sino por lo que a veces se puede ver fuera de él. De hecho el banquillo del equipo anfitrión ha provocado no pocos comentarios debido al gran parecido que se encontró entre su entrenador Hervé Renard con un actor muy conocido de una de las sagas de mayor éxito de la televisión. A sus 54 años, Renard ha logrado desbancar en su primer encuentro a la selección de Argentina con un tanteo de 1 a 2, una victoria sobre Messi que sorprendió pues suponía derrotar a uno de los mejores jugadores del mundo. Muchos se fijaron sin embargo en lo mucho que les recordaba su cara a la de Nikolaj Coster-Waldau, que encarnó a Jamie Lannister en Juego de Tronos. ¿Ves las similitudes? Lo cierto es que examinando su corte de pelo y la estructura de su rostro sí que se comprende el revuelo. Además el francés está en muy buen estado de forma, igual que su “alter ego” danés.

Repasemos la vida del coach que ha provocado tantos comentarios. No le falta experiencia dando órdenes pues ha entrenado a las selecciones de Angola, Marruecos, Costa de Marfil y Zambia (con las dos últimas ganó la Copa de África). Antes de llegar a los banquillos africanos fue jugador y llegó a coincidir con Zinedine Zidane en el Cannes. La calidad de su compañero le hizo ver que él no tenía el mismo talento, como reconoció en alguna ocasión, así que colgó las botas para dedicarse a la limpieza. Con treinta años estuvo limpiando edificios y recogiendo basura, pero su destino estaba en el deporte, donde ha logrado como entrenador conquistar lo que no pudo como jugador. Ahora con la selección de Arabia Saudí ha llegado al mundial y, aunque reconoce que el camino no será fácil, no pierde la confianza. “En los Mundiales siempre hay sorpresas y esa es la mentalidad que tenemos”. Y precisamente acaban de hacer lo inesperado superando a Argentina, aunque todavía queda competición por delante.

Muchos de los comentarios que se multiplicaron tras esta victoria no solo hablaban de su similitud con el intérprete, sino también con el príncipe de la película de animación Shrek. “Nadie en la historia del fútbol se ha visto más como un príncipe malvado de Disney” escribió uno de los aficionados. Una ola de anecdóticos comentarios que han inundado las redes y han puesto la mirada sobre el coach. Impecable con una camisa blanca, esta prenda es precisamente uno de sus amuletos de la buena suerte. En cada encuentro luce una firmada por Dolce & Gabanna, tiene varias firmadas por el diseñador, como reconoció en 2017.

Le esperan al equipo partidos con las selecciones de Polonia y México para superar la siguiente fase, un paso que ha admitido que ve complicado. Sin embargo, si hace suyo el dicho de la popular serie fantástica, un Lannister nunca se rinde y siempre paga sus deudas. En este caso quizá sea el fútbol quien pague la que tiene con él.