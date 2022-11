La Bien Querida, sobre su encuentro con la Reina: 'Le gusta mucho la música indie y conocía mis discos'

¿Es tan amiga de la doña Letizia como se rumorea? La Bien Querida asegura que no, pero es cierto que cuando conoció a la Reina hubo una gran conexión entre ellas. Todo ocurrió la pasada noche de San Juan en la celebración de los Premios Retina Eco. Doña Letizia era la encargada de entregar los galardones y la cantante acudió para conducir la gala. Cuando todo finalizó, La Bien Querida recuerda que se quedó "más colgada que un jamón" porque no sabía con quién hablar. Entonces, hizo todo lo posible para llegar hasta la Reina y entregarle unos vinilos. Finalmente, fue doña Letizia quien se acercó a ella y su conversación no pudo ser más distendida. "Estuvimos hablando un buen rato de música, de nuestras hijas, redes sociales, deporte y de la vida…", contó en aquel momento la cantante. Ahora ha vuelto a recordar aquel encuentro real, compartiendo nuevos detalles.

VER GALERÍA

"Yo le había llevado a la Reina mis vinilos, porque yo sé que a la Reina le gusta mucho la música Indie. Entonces, tras la celebración de los Premios Retina Eco, pensé: '¿A ver cómo llego a ella?'. Y miré a ver quiénes podían ser los guardaespaldas", comenzó diciendo en El Hormiguero. Cuando localizó a las personas de seguridad que acompañan a doña Letizia, "unos chicos guapísimos", según sus palabras, les dijo: "Oye, mira, le he traído a la Reina mis vinilos porque sé que le gusta mucho la música". Y uno de ellos le explicó cómo proceder. "¿No te gustaría hablar con ella? Vamos a ponernos que nos vea e igual ella se acerca".

La Bien Querida recordó que se puso "a la vista" de la Reina junto a su guardaespaldas, y que inmediatamente "se acercó a hablar conmigo". "Y me conocía, conocía mis discos, mi música... estuvimos hablando bastante tiempo y nos hicimos fotos. Hablamos de deporte, porque ella también es muy deportista como yo", contó.

VER GALERÍA

La artista desveló que dona Letizia es una mujer "supersimpática, supergraciosa y supermaja". Se interesó por el gimnasio al que acudía y bromeó con la idea de ir ella algún día por allí. "Se reía de ella misma y me decía: '¿Te imaginas que aparezco yo en tu gimnsaio con unos leggins o con unos ciclistas?'. Y se reía". A pesar de esta anécdota, La Bien Querida dejó claro cuál es la relación que las une. "Bueno, amiga... la he conocido en dos actos y ya la gente está como: 'Ay, tienes su teléfono, os escribís mensajes... No".