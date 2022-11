Natalia, la hija de Kobe Bryant, pide una orden de alejamiento contra un acosador

La hija de 19 años de Kobe Bryant, Natalia, está preocupada y ha presentado una orden de alejamiento por acoso contra un individuo de 32 años. Según ha podido saber TMZ, el acusado, llamado Dwayne Kemp, llevaría dos años intentando contactar con ella, creyendo que tienen una relación romántica a pesar de que nunca se han conocido. En los documentos legales, la hija mayor del fallecido jugador de baloncesto asegura sufrir miedo constante, sobre todo después de que el hombre apareciera en la casa de su hermandad en la Universidad del Sur de California, en sus clases y rondando el edificio.

Según la petición de Natalia Bryant, el acusado ha intentado comprar rifles de asalto y otras pistolas, a pesar de haber sido arrestado (o incluso condenado) por al menos cuatro crímenes, uno de los cuales tiene que ver con armas de fuego. Por lo tanto, la hija de Kobe teme por su integridad física y pide una orden de alejamiento de al menos 200 yardas, que equivale a 180 metros. Si le fuera concedida el hombre no podría acercarse ni a ella ni a ninguno de los lugares que frecuenta, como su hogar, su universidad, su trabajo, la casa de su hermandad o hasta su coche.

Natalia Bryant asegura que ha tenido que recibir en su perfil de Instagram una multitud de mensajes de este individuo en los que le habla de su padre, Kobe, y le pide que tengan un hijo juntos. La joven de 19 años es relativamente activa en las redes sociales, donde comparte algunos detalles de su vida personal, además de publicar algunas de las iniciativas que la familia mantiene para honrar el recuerdo del ex jugador de baloncesto y su hija Gigi, ambos fallecidos en un trágico accidente de helicóptero en el que perdieron la vida otras seis personas.

Un año después de la tragedia, Natalia decidió dejar el deporte en el que competía de manera profesional, el voleibol, aunque sí quiso seguir con sus estudios y comenzó su incursión en la vida pública tras cumplir la mayoría de edad. "Me encanta el vóley, pero lo dejé porque estaban pasando muchas cosas a la vez. Sabía que no amaba la disciplina tanto como ellos amaban el baloncesto y no pasa nada", explicaba la hija de Kobe y hermana de Gigi, que pretende estudiar cine en la universidad. El pasado año firmó además un contrato con la agencia de representación IMG Models y prefiere pasar su tiempo libre con su madre y sus hermanas Bianka y Capri, mientras la familia procesa aún la vida sin dos de sus pilares. "Intentamos mantener viva su memoria por las pequeñas. Y vivir cada día al máximo como ellos harían", explicaba la joven en una entrevista con Teen Vogue el pasado año.