Descubre a Natalia, la hija de Kobe Bryant que deslumbra en la alfombra roja

Cuando la descubrimos el año pasado en la gala del Met, supimos que sería la primera de muchísimas veces para Natalia Bryant. La hija mayor de Kobe Bryant, de 19 años, forma parte de esa generación tan talentosa que componen los hijos de las grandes celebridades, donde encontramos modelos (como ella misma, Kaia Gerber o Lila Moss), diseñadores (Jaden Smith) o fotógrafos (Brooklyn Beckham). La muerte de su padre junto a su hermana Gianna en un acccidente de helicóptero a principios de 2020 marcó un antes y un después en la vida de la californiana; un año más tarde, abandonó el voleibol (capitaneaba el equipo de su instituto) y fichó por la agencia IMG Models. Desde entonces, ha protagonizado una portada y ha participado en diversas sesiones fotográficas de moda; con una altura de 1,75 m, seguramente no tardemos demasiado en verla sobre las pasarelas.

El pasado domingo se consagró de forma oficial como promesa de la moda durante la fiesta posterior a los Oscar, donde hizo acto de presencia con un magnífico vestido de Gucci. Su top negro, de vertiginoso escote, se complementaba con una suerte de sujetador elástico extrafino, acompañado de una falda plisada dorada. La cartera rígida negra y las joyas de diamantes fueron los accesorios elegidos, que destacaron tanto como su manicura en tonos naturales y el cabello recogido. La artífice de este look despampanante fue Mariel Haenn, la estilista de otras celebridades como Mila Kunis, Suki Waterhouse, Rita Ora o Heidi Klum, a las que también vistió para la gala.

Como decíamos, su ascenso social fue paralelo al de su recorrido por las escaleras del Met. Bajo el asesoramiento del estilista Law Roach, Natalia Bryant lució un vestido de Conner Ives con forma de globo que más adelante se incorporó en la exposición American Lexicon. También destacó hace unos meses luciendo diseños de Ivy Park, la firma de Beyoncé, en la página web de la firma. Cuando compartió en Instagram el vídeo de la campaña, se refirió a la cantante como "auntie BB" (tita BB), y recibió comentarios de la modelo Ashley Graham, Lily Collins y, por supuesto, de su madre, Vanessa Bryant.

"A lo largo de los años, ella me enseñó a tener confianza y que la belleza viene del interior", declaró Natalia sobre ella en una ocasión. "La belleza se desvanece, así que me aseguro de ser positiva, segura y de que me guste quién soy, mi moral y mis puntos de vista. Definitivamente, eso me ayudó a dar forma a lo que soy". En la imagen superior, ambas hacen gala de su complicidad durante el homenaje que Vanessa recibió el pasado año: la madre, con diseño de plumas de Pamela Rolland, y Natalia, con vestido drapeado de Monsoori; eso sí, perfectamente coordinadas en estilo y tono. La familia es un pilar fundamental para la hija de la estrella del baloncesto, que en la actualidad compagina su faceta como modelo con la fundación Mamba & Mambacita, creada en memoria de Kobe y Gianna Bryant, y dedicada a ayudar a atletas desatendidos, así como a los niños y niñas deportistas.