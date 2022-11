Sor Cristina, la monja que ganó ‘La Voz’ Italia, cuelga los hábitos y ahora es camarera en España

Sor Cristina tenía 22 años cuando, en 2014, dejó a medio mundo boquiabierto por su actuación en ‘La Voz’ Italia. Salió al escenario con su hábito de monja ursulina y comenzó a interpretar la canción ‘No one’, de Alicia Keys. Su prodigiosa voz no solo la llevó a ganar el concurso, sino que tuvo una enorme repercusión mediática que traspasó fronteras. Aquello fue la semilla de un importante cambio interior que se ha fraguado ahora, doce años después.

Después, siguió dedicada a Dios, pero empezaba a hacerse un hueco en el mundo del espectáculo al formar parte del cartel de musicales como 'Sister Act' o 'Titanic'. Después, se volcó de nuevo con su vida en el convento, aquel al que había llegado con tan solo 19 años. Y no se había vuelto a saber nada de ella hasta ahora.

Este domingo volvía a causar expectación por su aparición en un programa de televisión, aunque esta vez nada tenía que ver con una actuación. Sor Cristina, que ahora tiene 34 años, entraba en el plató de ‘Verissimo’, del italiano Canale 5 como Cristina Scuccia. Con un traje rojo, la melena suelta, maquillada y con un piercing en la nariz, la joven informaba que había colgado los hábitos.

Explica que sigue creyendo en Dios y que la repercusión mediática tras su paso por el concurso "fue el motor de muchos interrogantes", si bien fue a raíz de la pandemia cuando todo cambió para ella. "No me encontraba dentro de mi hábito", pero tomar la decisión de dejar el convento no fue fácil. Confiesa que necesitó ayuda psicológica para poder "salir de la oscuridad" en la que se encontraba.

Afirma que ahora está feliz y que se siente satisfecha del "maravilloso camino" que ha vivido y que no ha estado exento de dificultades. Su pasado como religiosa sigue presente: "Sor Cristina está dentro de mí", asegura. "Soy la que soy ahora gracias a Sor Cristina".

Finalmente, parece haber encontrado su camino y ahora lucha por alcanzar un sueño, el de hacerse un hueco en el mundo de la canción. Para ello, ha venido a España, donde trabaja como camarera mientras vuelve a los escenarios. Seguro que, ahora que ha dado a conocer en la televisión italiana su situación, pronto le llega la gran oportunidad que estaba esperando.