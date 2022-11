El viaje más duro de Spencer Matthews, cuñado de Pippa Middleton: al Everest para buscar el cuerpo de su hermano fallecido

La tragedia golpeó a la familia del marido de Pippa Middleton, James Matthews, cuando, en 1999, uno de los hermanos falleció en un trágico accidente en el Everest con solo 22 años. Lo que iba a ser una gran gesta para Michael Matthews (se convirtió en el británico más joven en escalar la citada montaña) se tornó en tristeza pues, apenas unas horas antes de comenzar el descenso tuvo problemas. Sus restos nunca fueron hallados por lo que el dolor de la familia, de por sí intenso por su pérdida, lo fue aún más porque nunca se llegó a saber lo que le había ocurrido. El joven era un escalador experimentado que ya había conquistado otras cimas como el Kilimanjaro, algunos picos de los Pirineos y los Alpes suizos. Fue la persona número 162 en fallecer en el Everest.

Ahora su hermano Spencer Matthews emprende un viaje, complicado a nivel emocional sin duda, para intentar deshacer los pasos de su hermano en aquella fatídica expedición e intentar encontrar su cuerpo. La intención de la estrella de Made in Chelsea, de 34 años, es hacer el camino que hizo hace más de veinte años Michael. Un trayecto que se filmará para hacer un documental que se emitirá en Disney +. No fue sencillo para Spencer embarcarse en este proyecto, que comentó antes con sus padres y sus hermanos que le han brindado todo su apoyo. Ha comentado que necesitó meses de terapia pues el peso emocional de este viaje es importante.

“Tenía ganas de averiguar lo que pasó. Tenía diez años entonces y pensé que era muy injusto. Siempre he pensado que le volvería a ver y que no había muerto. Pensé que era imposible” ha dicho Spencer, que se muestra convencido de que logrará encontrar su cuerpo y traerlo a casa para que pueda reposar cerca de su familia. Entonces hubo una gran disputa entre los padres del joven fallecido, los guías y la agencia que organizó el viaje, debido a las cuestiones de seguridad que rodearon la expedición. Desde el accidente, la familia ha recaudado fondos para la Fundación Michael Matthews creada para apoyar proyectos educativos en África y Asia.

Spencer Mathews es una personalidad televisiva que ha aparecido en programas com Made in Chelsea, MasterChef celebrity y The Jump. Es el fundador de la empresa de bebidas CleanCo. Está casado con la modelo Vogue Williams, con la que tiene dos hijos. Su hermano James Matthews está casado con Pippa Middleton, hermana de la princesa de Gales, con la que tiene tres hijos.