Pippa Middleton ha sido madre por tercera vez

¡La familia crece! Pippa Middleton, hermana de la duquesa de Cambridge, ha sido madre por tercera vez de una niña, un bebé que nació hace unos días y que ha convertido a su familia en numerosa. La cuñada del príncipe Guillermo habría dado a luz a su hija después de una de sus últimas apariciones públicas, en el concierto organizado con motivo del Jubileo de Platino de la reina Isabel II en el palacio de Buckingham, tal y como recoge Hello! Seguramente en estos días habrá contado con el apoyo de su familia, sus padres Carole y Michael Middleton y los duques de Cambridge, que vuelven así a ser tíos de nuevo (no tuvieron que atender compromisos oficiales hace unas semanas).

Discretos en lo que respecta a su vida personal, Pippa, de 38 años, y su marido James Matthews, de 46, no han revelado todavía el nombre que han escogido para su bebé. La pareja, que se casó hace cinco años (en 2017), tiene ya dos hijos Arthur, que nació en 2018, y Grace, que vino al mundo en 2021, que seguro están encantados con la llegada de su nueva hermana. La noticia de su maternidad se conoce poco después de que Pippa comentara cómo logra compaginar el cuidado de sus hijos y sus obligaciones, en el marco de unos estudios que está completando en la Universidad de Gales Trinity Saint David, que versan sobre educación física y deporte y en los que está estudiando cómo los padres pueden animar a los niños pequeños a moverse.

"Soy una apasionada del deporte y el ejercicio y también me encanta pasar tiempo con los niños. Quería encontrar un tema que combinara ambas cosas y me pareció que no había suficiente información o conocimiento que se enfocara en los primeros años de desarrollo. Quería aprender para ayudar no solo a mis hijos sino para continuar trabajando en el tema para acentuar la importancia de promover el movimiento en los niños desde una corta edad" señala en un comunicado emitido por la universidad. Como comenta en este documento volver a estudiar le costó un poco, pero asegura que contó con un gran apoyo de parte del centro académico. Añade además que la división de la materia en módulos le permite centrarse en la que le apasiona realmente, que en su caso es el desarrollo físico en los primeros años de los niños.

Con la llegada de su tercer bebé Pippa sigue los pasos de su hermana Kate, que también ha resultado ser muy "niñera" formando una familia numerosa junto al príncipe Guillermo. Los duques de Cambridge tienen tres hijos, George, de 8 años, a quien se pudo ver en la reciente final de Wimbledon emocionándose con el partido; Charlotte, de siete, que es una niña simpática y curiosa que ejerce como una gran hermana mayor del pequeño, Louis, de 4 años, y que es sin duda el más travieso de la casa -recordemos sus espontáneas ocurrencias durante los actos de celebración del Jubileo de la reina Isabel-.