Disparan contra el vehículo de la actriz Denise Richards y su marido en Los Ángeles Un incidente de tráfico provocó que un conductor tiroteara el vehículo en el que viajaba la pareja, que afortunadamente no sufrió daños

La actriz Denise Richards y su marido Aaron Phypers se han visto envueltos en un sorprendente incidente de tráfico que tiene a la intérprete muy afectada. La pareja conducía hacia Popsicle Studio, donde Richards está preparando su próximo proyecto, cuando su coche fue tiroteado. Tal y como han explicado algunas fuentes citadas por People, el marido de la artista conducía y esta iba de copiloto. Phypers se dio cuenta de que una furgoneta las estaba siguiendo. “Claramente estaba detrás de ellos, no se podían imaginar lo que iba a ocurrir” señalan las citadas fuentes asegurando que los dos estaban muy nerviosos por la situación.

¡Cómo han cambiado! Las hijas de Denise Richards y Charlie Sheen se hacen mayores

VER GALERÍA

La furgoneta se puso al nivel de su coche y el conductor comenzó a discutir con el marido de la actriz, quien trató de calmarle y le pidió disculpas aunque, al ver que no cesaba en sus reproches, aceleró. Fue entonces cuando el conductor de la furgoneta disparó contra el vehículo de la pareja, aunque afortunadamente el disparo impactó en la parte posterior del coche y no resultaron heridos. “Aunque estaban muy afectados, Richards decidió continuar con el rodaje -la artista está rodando Angels Fallen: Warriors of peace, cuyo estreno está previsto para 2023-. Habría sido un miembro del equipo de la película quien habría avisado a las autoridades de lo ocurrido. La pareja, como señala People, cree que se habían fijado en su coche de alta gama y que ese sería el objetivo de quien les atacó.

Denise Richards vuelve a ser de nuevo noticia aunque en esta ocasión no por una de las polémicas que la enfrentan a su exmarido Charlie Sheen. La pareja, que estuvo cada desde 2002 hasta 2006, y tiene dos niñas: Samanta J. Sheen y Lola Rose Sheen, que hoy tienen 18 y 17 años respectivamente. Recientemente Sam contaba que había abierto una cuenta en OnlyFans, plataforma con contenido para adultos, cuestión que volvió a enfrentar a la expareja.

VER GALERÍA

El actor manifestó su desacuerdo con la decisión de su hija y reprochó a su exmujer que no hubiera puesto freno a sus intenciones. Denise por su parte manifestó su apoyo a su hija dejando un mensaje en la imagen que esta utilizó para promocionar esta iniciativa. “Sami, siempre te apoyaré y siempre te respaldaré. Te quiero”, escribió la actriz. Desde la separación la relación de Sheen y Richards ha estado marcada por la tensión. Tras un duro divorcio, en 2019 Denise llevó a Charlie a los tribunales para reclamar más de 400.000 euros de la manutención de sus hijas.