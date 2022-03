¡Cómo han cambiado! Las hijas de Denise Richards y Charlie Sheen se hacen mayores

Denise Richards ya tiene listo el christmas para estas navidades. La actriz ha compartido su felicitación navideña con sus seguidores, en la que aparecen su marido, Aaron Phypers, y sus tres hijas, Sam, de 15 años, y Lola, de 14, nacidas de su matrimonio con Charlie Sheen, y la tercera, Eloise Joni, de ocho años, a quien adoptó en 2011 cuando estaba soltera. Una imagen idílica en la que sorprende lo mucho que han crecido sus dos hijas mayores y el extraordinario parecido que guardan con sus padres. Sam se parece más a ella, mientras que Lola tiene el pelo rubio pero se parece más al que fuera protagonista de Dos hombres y medio.

"Emocionada por mostrar al mundo nuestra tarjeta navideña", dice la estrella de The Real Housewives of Beverly Hills junto a la foto que ha sido tomada en su casa de Malibú, California. Todos están vestidos a juego junto a las palabras "paz", "amor" y "esperanza" escritas en blanco y dorado, seguido de la frase "Os deseamos felices fiestas y un feliz año nuevo", junto a los nombres de Denise, Aaron, Sam, Lola y Eloise.

"Muy bendecida de llamar mía a esta familia", seguido del hashtag "juntos es mejor", escribió la feliz mamá en sus redes. La imagen ha sido recibida con una lluvia de comentarios de sus seguidores que exclamaron lo "hermosa" que es su familia. “Qué gran foto. Tienes una familia hermosa", escribió un usuario, mientras que otro comentaba". ¿Esa es tu hija de la izquierda? Va a ser modelo", haciendo referencia a la hija mayor de Richards y Sheen, Sam, con una larga melena rubia como su madre y su hermana Lola. "¡Wow, tu hija mayor se parece mucho a ti!".

La actriz, conocida por su papel de chica Bond en El mundo nunca es suficiente (1999), volvió a casarse en septiembre de 2018 con Aaron Phypers en una ceremonia íntima celebrada en Malibú. El pasado verano Denise Richards se sinceró en una entrevista y habló de los valores que ha querido transmitirle a las niñas. "Creo que mis hijas le dirán que soy estricta", compartió Richards, quien previamente reveló que había instalado cámaras de seguridad fuera de su casa para evitar que su hija mayor saliera a reunirse con niños sin su permiso. "Definitivamente tengo reglas y límites y hay consecuencias", continuó la madre de tres niñas que agregó que no deja que sus hijas "hagan lo que quieran".

La actriz continuó diciendo que cuando se trata de criar a sus hijos trata de "seguir muchas de las cosas que mis padres me inculcaron a mi y a mi hermana". "No son personas que juzgan", compartió, explicando que sus padres la criaron para comprender que "todos somos iguales ". "Eso es algo que realmente me quedó y algo que realmente quiero inculcar a mis hijas", explicó Richards, cuya hija menor padece un transtorno cromosómico que "le ha causado muchos retrasos en el desarrollo".

Sam y Lola, sus hijas adolescentes,a veces hacen cosas que "con las que quizás no estoy de acuerdo". Y una de ellas en particular puede ser "extremadamente testaruda", aunque Richards también reconoce lo positivo en ese rasgo de su carácter. "Mi padre me dijo:" Puede ser un desafío en este momento, pero cuando sea adulta estarás muy agradecida porque va a ser una mujer fuerte", señaló. "Fue entonces cuando pensé, 'Está bien, esa es mi hija', porque estoy bastante segura de que probablemente sea muy similar a mis padres", agregó Richards.

