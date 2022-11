‘La guerra de los Rose’ de Francesco Totti e Ilary Blasi: una mansión compartida y lujosas desapariciones

El controvertido proceso de divorcio entre Francesco Totti e Ilary Blasi ha llegado a un nuevo nivel: la guerra fría, cargada de estrategias sibilinas con las que intentan complicar la vida del otro. Tras un duro cruce de acusaciones en el que ambas partes sacaban a la luz las múltiples infidelidades que habían sufrido en su matrimonio, la expareja vuelve a acaparar numerosos titulares que demuestran que el amor que existía entre ellos se ha esfumado por completo, puesto que, como método de venganza, han decidido 'robarse' mutuamente sus bienes materiales más preciados.

Por muy rocambolesca que suene esta historia es completamente cierta y así lo ha afirmado el mítico capitán de la Roma. El delantero acusaba a la modelo de haberse llevado de la mansión que siguen compartiendo en la capital de Italia su colección de relojes Rolex, compuesta por piezas valoradas en más de un millón de euros. Si bien es cierto que la presentadora no se ha pronunciado con palabras, sí que ha dejado que sus gestos hablen por ella, ya que compartía con su amplía comunidad de seguidores un vídeo en el que aparecía frente al escaparate de esta prestigiosa firma de joyería con un claro gesto burlón en su cara.

Una provocación que no sentó nada bien al futbolista que decidió pagar a la presentadora con su misma moneda, tomando la justicia por su mano y ocultando parte de sus bolsos y zapatos de lujo. Un acto que el deportista no considera maduro, pero que pensaba que le podría ayudar a recuperar sus posesiones. "¿Qué podía hacer? Es cierto que escondí los bolsos, pero esperando que pudiera intercambiarlos por los relojes", se sinceraba en una entrevista con el periodico deportivo italiano Il Corriere della Sera. Aunque a los pocos días se arrepintió y devolvió a su exesposa sus accesorios de moda. Por el contrario, él no ha vuelto a ver sus joyas. ¿Se resolverá el misterio?

Su gran amor también ha desaparecido

Nada queda ya de la pareja de ensueño que Totti y Blasi habían formado. 20 años de un sólido matrimonio en los que habían construido una bonita familia, son padres de 3 hijos: Cristian (16), Chanel (15) e Isabel (6), y parecían inseparables con continúas muestras de amor en público. Sin embargo, entre los meses de marzo y abril de 2021, todo estalló por los aires, cuando el astro del balón reconocía que su relación se había ido quebrando poco a poco, en gran parte por la aparición de terceras personas.

Desde entonces, su vida personal ha pasado a una primera plana protagonizando continuos escándalos referidos a la custodia y mantención de sus hijos, sus aventuras extramatrimoniales, y, recientemente, estos hurtos de guante blanco. ¿Serán el futbolista y la maniquí los encargados de hacer un remake de la popular película La guerra de los Rose, pero, esta vez en la vida real? ¿Será posible, que, en un giro inesperado de los acontecimientos, lo suyo pueda tener un final feliz? Solo el tiempo lo dirá.

