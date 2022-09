Francesco Totti, leyenda del fútbol italiano, sobre su polémico divorcio: 'Miré su móvil y vi que había una tercera persona'

Francesco Totti ha roto su silencio sobre el turbulento proceso de divorcio que afronta con Ilaria Blasi, ruptura que sigue generando un gran revuelo en Italia por todos los detalles que se van conociendo cada día. El exfutbolista decidía hablar para, según él, salir al paso de las informaciones que le acusaban de haber sido infiel a su mujer. "No es cierto que yo haya sido el primero en traicionarla", asegura el que fuera capitán de la Roma.

Las claves del divorcio de Francesco Totti: desde dos supuestos amantes a un posible embarazo

VER GALERÍA

"Dije que me iba a callar y así lo hice, pero he leído demasiados bulos en las últimas semanas que han hecho sufrir a mis hijos", señala en declaraciones al Corriere della Sera. El pasado julio, Francesco Totti e Ilaria Blasi anunciaban el punto final a su relación tras dos décadas de matrimonio y tres niños en común: Chanel (15 años), Cristian (16) e Isabel (6). Sobre cuando comenzó la crisis de la pareja, el exjugador explica que estalló entre marzo y abril de 2021, si bien reconoce que hacía ya tiempo que no estaban como antes.

"Mi esposa no estaba cuando más la necesitaba"

"He vivido una etapa complicada, primero porque dejé de jugar y luego por la muerte de mi padre a causa del covid", relata en alusión a su retirada del mundo del fútbol y después al fallecimiento de su progenitor. "Yo también pasé un virus muy fuerte durante quince días", añade, para terminar lanzando un reproche a la modelo y presentadora: "Sin embargo, mi esposa, cuando más la necesitaba, no estaba", se lamenta.

VER GALERÍA

Pese a estas palabras, Il Capitano admite que él ha tenido mucho que ver en la separación ya que "debería haber estado más con ella", confiesa sobre su comportamiento, porque cuando una pareja se rompe lo hace al cincuenta por ciento, apostilla. El tema más peliagudo es sin duda el de las presuntas deslealtades de ambos, un hecho que el deportista explica así: "En septiembre del año pasado me empezaron a llegar los rumores sobre que Ilaria estaba con otro" hombre, cuenta.

"Empecé a sospechar y miré su móvil"

Tras ello, Totti narra que decidió indagar por su cuenta sobre que había de verdad o mentira en lo que le llegaba, hasta el punto de revisar el teléfono de su mujer: "Nunca lo había hecho en veinte años ni ella conmigo. Pero cuando recibí avisos de diferentes personas en quienes confío, empecé a sospechar y miré su móvil", detalla. Entonces, "vi que había una tercera persona que hacía de intermediaria entre Ilary y otra... Algo así como: nos vemos en el hotel", explica sobre los mensajes que leyó.

VER GALERÍA

"Me temo que esto acabará en los tribunales"

Tras los rumores del pasado tanto por una parte como por la otra, "aquí estaban la evidencia y los hechos", dice el exfutbolista sobre aquel momento en el que supuestamente descubrió todo. "Eso me llevó a la depresión y no podía dormir. Fingí que no pasaba nada, pero ya no era yo sino otra persona", manifiesta. Según Francesco Totti, es su nueva pareja la que le ayudó a salir del pozo, negando que entre él y Noemi Bocchi hubiera algo ante de romper con Ilaria Blasi.

"Solíamos quedar como amigos y después se convirtió en una historia de amor", dice sobre su chica. Para terminar, reconoce el exjugador que el enfrentamiento con Ia que fue su esposa no ha terminado todavía, ya que "me temo que esto acabará en los tribunales aunque todavía espero que podamos llegar a un acuerdo", concluye.