El presentador británico Jonnie Irwin confiesa en HELLO! que sufre un cáncer terminal a los 48 años

Jonnie Irwin, uno de los presentadores estrella de la televisión británica, ha revelado que padece un cáncer terminal. El comunicador, de 48 años, ha confesado en una conmovedora y entrevista con HELLO! que tiene un cáncer de pulmón que se ha extendido a su cerebro y no sabe cuánto tiempo le quedara de vida. El presentador de A Place in the Sun en Channel 4 y Escape to the Country de BBC está casado y tiene tres hijos de muy corta edad: Rex, de tres años, y los gemelos Rafa y Cormac, de dos.

Hasta ahora, la estrella había optado por mantener en secreto su enfermedad, pero ha decidido dar su diagnóstico para inspirar a los demas a que "aprovechen al máximo cada día". Sin duda una de las cosas que más le duele es que sus hijos crecerán sin conocer a su padre. Es por elllo que ha establecido un plan para atersorar todos esos recuerdos. "No sé cuánto tiempo me queda, pero trato de ser positivo y mi actitud es que estoy viviendo con cáncer, no muriendo a causa de él. Ahora quiero hacer planes. Quiero crear recuerdos y capturar estos momentos con mi familia porque la realidad es que mis hijos van a crecer sin conocer a su papá y eso me rompe el corazón".

Jonnie fue diagnosticado con cáncer mientras rodaba A Place In The Sun de Channel 4 en Italia 2020. Estaba conduciendo cuando su visión se volvió borrosa y los médicos descubrieron que tenía una enfermedad terminal."A la semana de volar de regreso del rodaje, me dieron seis meses de vida", recuerda. "Tuve que ir a casa y decirle a mi esposa, que estaba cuidando a nuestros bebés, que estaba bastante sola. Eso fue devastador. Todo lo que pude hacer fue disculparme con ella. Me sentí muy responsable", lamenta.

Los medicamentos contra el cáncer y la quimioterapia han ayudado a prolongar su vida y continúa trabajando. Apenas un reducido número de amigos y familiares sabían de su diagnóstico, pero ahora ha preferido hablar sobre su enfermedad. "Llegué al punto en que siento que llevo un sucio secreto: se ha convertido en un mono en mi espalda", dice. "Espero que al sacudirme a ese mono y hablar con HELLO!, pueda inspirar a las personas que viven con perspectivas que limitan la vida a aprovechar al máximo cada día; ayudarlos a ver que pueden vivir una vida positiva, a pesar de que se estén muriendo", explica.

"Un día, esto me va a alcanzar", señala. "Pero estoy haciendo todo lo posible para alargarlo el mayor tiempo posible. Se lo debo a Jess y a nuestros muchachos. Algunas personas en mi lugar tienen listas de deseos, pero solo quiero que hagamos todo lo que podamos como familia" Jonnie también ha querido animar a la gente a contratar un seguro de vida, él lo hizo cuando nacieron los gemelos. "Eso me ha ayudado mucho y cuando deje este planeta, lo haré sabiendo que Jess y los niños están en una casa que está completamente pagada y hay un poco de dinero en el banco para que vivan", concluye.