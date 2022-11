Rocío Flores aclara si la han despedido de la televisión y habla de su relación con Olga Moreno y Agustín Etienne

La ausencia en los últimos seis meses de Rocío Flores en su puesto de colaboradora en El Programa de Ana Rosa ha sido de lo más comentado suscitando los rumores de un posible despido. Sin embargo, la hija de Antonio David ha querido aclarar lo sucedido dejando claro que su marcha del espacio de entretenimiento ha sido de manera voluntaria. "Nadie me ha echado de la televisión. He estado de vacaciones, trabajando en mis redes sociales y centrada en un proyecto que quiero sacar en 2023", ha asegurado.

Sobre esta nueva aventura empresarial que la llena de ilusión ha preferido no dar muchos detalles, pero ha asegurado que no tiene nada que ver con todo lo que ha hecho hasta ahora, puesto que se quiere tomar un respiro del mundo mediático. "Para que las cosas salgan bien no las tienes que contar, pero no tiene nada que ver con la televisión. Ahora mismo necesito estar tranquila y pensar en mí".

Rocío Flores y Olga Moreno no pasan por su mejor momento

Otras de las preguntas inevitables tenía que ver con los noviazgos de su progenitor, precisamente la entrevista la realizaba Marta Riesco, y Olga Moreno, que está de lo más ilusionada con Agustín Etienne. Aunque la nieta de La Más Grande ha confesado que en estos momentos su relación con la que fuese ganadora de Supervivientes no atraviesa su mejor momento, tiene la esperanza que todo mejore por los lazos tan fuertes que las unen. "Olga es una persona muy importante en mi vida y como en todas las familias se pasan por altibajos. Pero ella es la madre de mi hermana y para mí la familia siempre es lo primero".

De la misma manera, le ha deseado la mejor de las suertes en su nueva historia de amor con el representante de celebridades, con el que ha dicho no tener el más mínimo problema. "Si Olga es feliz con Agustín, todos felices. Mi relación (profesional) se acaba con él por unas cosas, temas laborales, no es nada personal. Quién no lo entienda es que no me ha preguntado", ha declarado dando por zanjadas todas las posibles controversias.

Unas palabras sinceras que Emma García le ha agradecido. Un cariño por parte de los que fueron sus compañeros de plató que ha querido devolver, en especial a Marta Riesco, con la que, para sorpresa de muchos, tuvieron un emocionante encuentro. "No soy tan maléfica como tú pensaste el primer día, esto me lo he ganado poco a poco", ha bromeado la periodista sobre las primeras tensiones que nacieron entre ellas cuando se supo que estaba saliendo con el exGuardia Civil. A lo que Rocío Flores no ha dudado en contestar con simpatía. "Has sido mi compañera de trabajo, pero he necesitado un proceso para asimilar ciertas cosas", ha reconocido con lágrimas en los ojos.