Rocco Ritchie y su estilo vintage: corbata, traje y mocasines de terciopelo entre los favoritos del hijo de Madonna

Rocco Ritchie, el hijo de Madonna y el director de cine Guy Ritchie siempre ha estado interesado en la moda y ha colaborado con varias marcas, pero desde hace un tiempo Rocco tiene un estilo muy personal que nos recuerda al detective Sherlock Holmes. A los últimos eventos y celebraciones que ha acudido, va impecable con un estilo vintage. A sus seguidores les llama la atención su vestimenta por lo jóven que es (22 años), pero él mismo define su estilo como: "la voz moderna de la elegancia clásica" porque Rocco es un fanático de los trajes y más aún de los trajes de raya diplomática. Le encantan las corbatas anchas, los mocasines, y las camisas.

Copiar el estilo de Sherlock no es complicado, por lo menos para el hijo de Madonna. Su armario está lleno de básicos: camisas de cuadros, americanas y sobre todo destacan los tonos marrones y verdes. Rocco hizo una sesión de fotografías para la revista The Rake, vestido con un traje inspirado en los años 40. El jóven no puede negar que es hijo de Guy Ritchie, físicamente son como dos gotas de agua pero personalmente está claro que ha heredado el buen gusto de su padre a la hora de vestir.

La familia y sus problemas

El jóven es el único hijo biológico que tuvieron la cantante Madonna y Guy Ritchie, quienes también son padres de David Banda (15), adoptado en Malawi. Rocco también tiene cuatro hermanas por parte de su mamá -Lourdes León (24), Mercy James (14) y las mellizas Estere y Stella (8)- y tres hermanos por parte de su papá -Rafael (9), Rivka (8) y Levi (7). La cantante y el cineasta se separaron y tras este revuelo comenzo la mala relación entre madre e hijo que provocó que Rocco se fuera a vivir con su padre, pero como casi todo en la vida tiene solución, la intérprete de Like a Virgen y su hijo hicieron las paces y arreglaron sus problemas. Siempre que puede, Rocco se escapa y coge un vuelo de Londres a Estados Unidos para visitar a la cantante y a sus hermanos.

Rocco, un artista de éxito internacional

Hay que destacar que el heredero de la reina del pop y el cineasta británico, también tiene un talento que lo define: pintar. A sus 22 años tiene claro que su gran pasión es la pintura y ha conseguido hacerse un hueco entre los mejores artistas británicos de su generación. Lleva exponiendo en Londres desde 2018 bajo el pseudónimo: Rhed. Su primera exposición fue en el museo británico Tanya Baxter Contemporary y sus obras se venden por encima de los 30.000 euros. La propia galería le presentó como: “un jóven artista emergente, cuyo trasfondo cultural es diverso y poco convencional". ¡Rocco Ritchie nos tiene enamorados con tanto estilo y talento! El jóven se ha convertido en un auténtico galán, heredando los genes de sus padres.

