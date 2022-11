Casey DeSantis, el gran apoyo de su marido el gobernador de Florida para vencer a Donald Trump

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, es uno de los candidatos favoritos del bando demócrata de cara a las próximas elecciones de Estado Unidos. En las últimas horas ha ganado y conseguido su reeleción en Florida allanando su camino a la Casa Blanca donde se enfrentara con Donald Trump. Parece curioso, porque fue el mismo ex presidente el que apoyó la candidatura del gobernador y ahora se ha convertido en su mayor rival de cara a la candidatura presencial en 2024.

Pero detrás de este político hay una gran familia. Ron está casado con Casey DeSantis (42 años), desde el 2009. Antes de su papel en la política, DeSantis era una popular reportera que retransmitía la información local de la NCB y ABC en Jacksonville. Se trataba de un programa de entrevistas de una hora, de lunes a viernes, en el que se analizaba la actualidad y la política. En esta misma cadena, la periodista evolucionó profesionalmente llegando a presentador diferentes espacios y documentales como los programas The American Dream. Se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión siendo la anfitriona en Golf Channel, Champion, The JT Townsend Story. En su carrera hay que destacar que trabajó para la CNN haciendo informes especiales sobre temas políticos. Todo este trabajo y esfuerzo la llevó a ganar el premio Emmy a la mejor Presentadora de TV.

Detrás de su carrera profesional, están sus aficiones: es campeona nacional de equitación y miembro de la división 1 del campeonato universitario de fútbol americano. ¡Una auténtica guerrera!. Cuando su marido decidió lanzarse a la gobernación de Florida, dejó la televisión para concentrarse en la contienda. Como periodista, fue de gran influencia en el desarrollo del mensaje político de su esposo.

El Gobernador tiene muy claras sus ideas y siempre ha luchado por sus objetivos. En cada elección su esposa siempre está a su lado. En declaraciones para un medio de EEUU, confesó: "Casey es mi mejor amiga y mi mejor apoyo", de hecho, desde que él comenzó en política siempre acuden juntos a todos los actos. Los expertos en política a menudo comparten que su esposa es uno de los asesores más confiables de Ron y alguien que tuvo un gran impacto en su carrera.

El lado más familiar DeSantis

El dirigente y la presentadora, son padres de tres pequeños. Madison es la hermano mayor (5 años), le sigue Mason (4 años) y la más pequeña es Mamie (2 años). Muestran siempre una imagen de familia muy unida. Acuden con los tres pequeños a todos los eventos públicos y posan juntos en las campañas y fotografías navideñas. Casey desde el primer momento ha acompañado a su marido, pero la presentadora, tuvo una batalla mucho más importante: padeció cáncer de mama entre 2021 y 2022.

En 2021, atravesó el momento más compilicado de su vida y tuvo que parar su frenético ritmo para centrarse en ella. La reportera se convirtió en una luchadora y consiguió vencer a su principal rival. En declaraciones a medios estadounidenses afirmó que su gran apoyo era su marido: “Él estaba allí para levantarme del suelo cuando literalmente no podía pararme. Estuvo allí para luchar por mí cuando yo no tenía la fuerza para luchar por mí mismo" . Fue ella misma la que anunció en sus redes sociales que había vencido a la enfermedad: "verdaderamente bendecida, agradecida y honrada, he superado la enfermedad". La primera dama DeSantis ahora ayuda a todos los enfermos oncológicos como voluntaria y ha donado más de 100 millones en fondos recurrentes para ciencia e investigación.

Desde que el huracán Ian azotara Florida, la pareja se ganó el cariño de todos los ciudadanos. Ayudaron a todos los vecinos y crearon un fondo de ayudas para todos los afectados en el que recaudaron más de 10 millones. Una acción que los habitantes de Florida no van a olvidar. Ahora la familia DeSantis se enfrenta a una nueva batalla: llegar a la Casa Blanca.

