¡Un despliegue de película! Así ha sido el rodaje de 'The Crown' en Mallorca con Diana de Gales como protagonista

Mallorca se ha convertido durante unas semanas en el set de rodaje de la sexta temporada de The Crown, y no es la primera vez que ocurre ya que algunas escenas de la quinta temporada (que se estrena el 9 de noviembre) también se grabaron aquí. Desde el pasado mes de septiembre se podía ver a sus protagonistas caminando por algunos de los rincones de la isla balear, en concreto han sido los actores Elizabeth Debicki , (Diana de Gales), Rufus Kampa y Arran Tinker, (William y Harry respectivamente), quienes han llamado la atención de los transeúntes que asistían al rodaje de la exitosa ficción. Pero, de todas las escenas que recrea la sexta temporada, (transcurrirá desde la segunda mitad de los años 90 hasta principios de los 2000), cabe destacar la icónica fotografía publicada en HELLO! que protagonizó Diana de Gales en el trampolín de su yate y que acaba de rodarse en la isla balear. ¿Quieres ver cómo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

