Te mostramos cómo 'The Crown' convierte Barcelona en París por exigencias del guion Por las calles del centro de la ciudad condal se ha recreado el accidente de coche que acabó con la vida de Diana de Gales

Solo el rodaje de un guión de ficción podía convertir la ciudad de Barcelona en la capital de Francia, y eso es precisamente lo que ha conseguido la grabación de la sexta temporada de 'The Crown'. Será entonces cuando podremos ver cómo en las calles del centro de la ciudad condal se ha recreado el terrible accidente de coche que acabó con la vida de Diana de Gales, tras la persecución de los paparazzis por las calles de la ciudad del Sena. Grandes elementos decorativos, como un quiosco francés, los cárteles publicitarios de la época o un enorme bulevard parisino son solo algunos de los elementos de atrezzo que durante unos días podían encontrarse los transeúntes que paseaban por el centro de Barcelona. Mientras esperamos para poder verlo, a partir del próximo 9 de noviembre, podremos asistir al estreno de la quinta temporada de 'The Crown' para la que también se ha rodado en distintos puntos de la geografía española. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

