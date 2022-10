El cantante de K-pop y actor Lee Ji Han, de 24 años, entre los 154 fallecidos en la trágica avalancha de Seúl

Cada vez se van conociendo más datos de la trágica avalancha que el sábado por la noche se cobró la vida de al menos 154 personas, la mayoría de ellas adolescentes y veinteañeros, en Seúl, capital de Corea del Sur. Este lunes se ha sabido que entre las víctimas mortales se encuentra el cantante y actor de televisión Lee Ji Han, de 24 años, muy popular en el país. "Se ha convertido en una estrella en el cielo y nos ha dejado", han anunciado desde la agencia de Ji Han, 935 Entertainment.

"La noticia nos sorprendió mucho, esperábamos que no fuera cierto", continúa el comunicado que ha subido a las redes sociales acompañados de una imagen en negro en señal de luto. "La familia está sufriendo un dolor inmenso en este momento, por lo que estamos siendo muy cautelosos".

Ji Han saltó a la fama en un reality de televisión llamado 'Produce 101 Season 2', una especie de ‘Operación Triunfo’ que buscaba integrantes para una banda de K-Pop, el estilo musical favorito entre los jóvenes surcoreanos. Tras el éxito en el programa, no solo se convirtió en cantante profesional, sino también en actor después de debutar en la serie 'Today Was Another Nam Hyun Day' en el 2019.

Su muerte ha conmocionado aún más si cabe al país, abatido tras la terrible noticia de la avalancha, que se produjo en una fiesta de Halloween. Era la primera que se celebraba sin restricciones tras la pandemia y una multitud se congregó el sábado por la noche en torno al Hotel Hamilton, en el barrio de Itaewon de Seúl.

Sobre las 22.30, los asistentes comenzaron a circular por la estrecha calle, de apenas cuatro metros de ancho, y apenas unos minutos después muchos comenzaron a caerse de repente, amontonándose unos encima de otros. Eso generó escenas de caos en las que muchos de los presentes comenzaron a empujar para poder salir de allí, dificultando aún más la situación.

Entre los supervivientes de la estampida, surgen quejas de que la policía estaba más pendiente de llevar a cabo un control de estupefacientes que de vigilar por la seguridad de las personas. La mayoría está de acuerdo en que, de haber habido más agentes allí, no hubiera ocurrido tal desgracia. En cualquier caso, las autoridades del país ya han abierto una investigación para esclarecer los hechos.