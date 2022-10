Harper Beckham se suma al fenómeno Rosalía, ¡una minifan en potencia!

Loading the player...

Aunque solo tiene once años, Harper Beckham ha demostrado en varias ocasiones que está a la última. Siendo sus padres David y Victoria Beckham, no es de extrañar que siempre siga las últimas tendencias, y no solo en la moda, sino también en la música. Harper ha acudido a un concierto de Rosalía en Miami y parece que lo ha pasado en grande, a juzgar por los vídeos que ha compartido David (quien también estaba allí). Además, pudo tomarse con la artista una foto que no ha tardado en hacerse viral. Dale al play y no te lo pierdas.

