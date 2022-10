Sufrió poliomielitis, tiene dos hijos y su novia es psicóloga, el lado más personal de J.J. Santos

Es uno de los periodistas deportivos con más renombre en España. Nos referimos a José Javier Santos Rubio, más conocido como J.J. Santos, subdirector y presentador de la sección de deportes en Informativos Telecinco. Este madrileño, de 62 años, se pone delante de las cámaras de lunes a viernes para dar la última hora sobre fútbol, baloncesto o Fórmula 1, pero evita exponer su vida privada a los medios. Sin embargo, anoche hizo una excepción en el estreno de El cuarto pasajero, la nueva película de Álex de la Iglesia.

El periodista posó para los fotógrafos con su novia, la psicóloga deportiva Eva Molleja. La pareja no se soltó de la mano y demostró una gran complicidad en el photocall. Fue en 2016 cuando J. J. Santos confirmó en sus redes sociales que tenía una relación sentimental y una de sus primeras escapadas fue a Nueva York. Desde entonces no se han separado y viven un gran momento personal.

Antes de conocer a Eva, el presentador estuvo casado durante 28 años con la madre de sus dos hijos, que ya tienen 39 y 36 años. El mayor se dedica a temas financieros y trabaja en el extranjero y el pequeño ha seguido sus pasos y es periodista deportivo.

A J.J. Santos le diagnosticaron poliomielitis cuando tenía 15 meses, una enfermedad que le dejó una importante secuela en forma de cojera. A pesar de su discapacidad, tuvo una infancia feliz y supo sobreponerse a las dificultades. Recuerda que le costaba caminar, pero que pudo ir al colegio y a la universidad sin problema. En su adolescencia tuvo que someterse a varias operaciones para mejorar la movilidad y que lo más duro era no poder practicar deporte como cualquier chico de su edad. "A mí me encantaba el fútbol y jugaba, pero me veía más limitado. Mi mayor trauma fue ése", confesó en una entrevista concedida a El Diario de Córdoba. En esta conversación, aseguró que una discapacidad así te marca el carácter. "Te hace más resistente al sufrimiento y al dolor", pero nunca se ha sentido "discriminado". "Debo haber tenido mucha suerte y lo reconozco, pero mi discapacidad no me ha limitado a la hora de estudiar ni de trabajar", reveló.

J. J. Santos tiene una dilatada carrera a sus espaldas y entre los premios que atesora destaca la Antena de Oro. Con tan solo diez años ya tenía claro que quería ser periodista, pero su familia le aconsejó que estudiara Medicina. Mientras estudiaba primero, empezó a trabajar en Radio España y tomó la decisión de cambiar de carrera. Después, fichó por Onda Cero y Telecinco, hasta que dio el paso a Televisión Española. En la cadena pública estuvo tres años, de 1997 a 2000, pero no guarda buenos recuerdos de esta etapa. De ahí pasó al diario As y más tarde a Antena 3. Desde 2006 forma parte de la plantilla de Telecinco, cadena en la que ha trabajado con Sara Carbonero con coberturas tan relevantes como el Mundial de Fútbol de Sudáfrica.

Eva Molleja, por su parte, es licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla y fue nadadora. Actualmente es la responsable del departamento de Psicología Deportiva en la cantera de Fútbol del Real Madrid.