Analizamos todas las polémicas que está generando la serie de Jeffrey Dahmer desde su estreno

Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer. Así se llama el mayo éxito televisivo del otoño a nivel mundial, un fenómeno para muchos discutible que está dejando tras de sí todo un reguero de polémicas. Este drama de Netflix compuesto de diez capítulos narra la historia real del asesino en serie que conmocionó a la sociedad americana de los años 90, el que ha sido sin lugar a dudas uno de los peores criminales de su historia.

'Vigilante', la nueva e inquietante serie de los creadores de 'Dahmer'

Recrear su terrorífico caso de canibalismo y necrofilia sigue levantando ampollas a distintos niveles, algo que surgía desde el mismo momento que se estrenó en la plataforma el pasado 21 de septiembre. Creada por el prolífico productor Ryan Murphy (Versace, Scream Queens), el revuelo no cesa sobre esta ficción centrada en la figura del hombre que violó, mató, descuartizó y se comió hasta 17 jóvenes, lo que en su día le valió el apodo del 'carnicero de Milwaukee'.

Los familiares de las víctimas, indignados con la serie

Han puesto el grito en el cielo por varios motivos, el primero porque nadie les pidiera permiso o les consultara a la hora de poner en marcha un proyecto de estas características para la pequeña pantalla. Tras quejarse amargamente por la "falta de sensibilidad" y exigir "respeto", lamentaron tener que "revivir una vez más" el daño que les hizo aquella etapa tan horrible y oscura en sus vidas, señalaban.

Eric Perry es primo de Errol Lindsey, una de las víctimas de Dahmer, y decía lo siguiente: "No le digo a nadie qué ver y sé que los contenidos sobre crímenes reales son muchos, pero mi familia está indignada con esta serie. Es volver a traumatizar una y otra vez... ¿y para qué? ¿Cuántas películas, programas y documentales necesitamos?", se preguntaba mientras acusaba a los responsables de traspasar los límites del morbo y el entretenimiento.

Otra de las que ha hablado es Rita Isbell, quien precisamente aparece en uno de los capítulos de la serie durante el juicio al asesino confeso. "Cuando me vi en esa escena, me molestó. Me trajo de vuelta todas las emociones que sentí entonces. Nunca me contactaron y creo que Netflix debería haber preguntado si nos importaba o no", ha contado.

El padre de Jeffrey Dahmer estudia demandar a Netflix

Al igual que los familiares de las víctimas, Lionel Dahmer protesta por el hecho de que la plataforma de streaming nunca le llamó para nada relacionado con la produccción. El padre del criminal, que vive en Ohio a sus 86 años y ya escribió un libro de sus memorias en 1994, estudia emprender acciones legales contra Netflix por esta razón. Según ha declarado su asistente, "Lionel y su apoderado están recopilando información y estudiando una posible demanda", trasladan.

Además, consideran que ha habido "cero cuidado" a la hora de pensar en cómo le podría afectar todo esto al progenitor de Jeffrey, ya que al parecer en el último mes habría recibido la visita en su casa de algunos fans de la serie que lo han perturbado severamente. "Hemos hablado con sus abogados y su editor al respecto debido a todo el caos que se está produciendo", añade su círculo más cercano a The Sun.

eBay prohíbe la venta de disfraces de Jeffey Dahmer para Halloween

La fascinación que ha provocado la serie entre una parte del público queda reflejada, por otra parte, en la alta demanda que hay por disfrazarse del cruento asesino en estas fechas de Halloween. De esta forma, portales de venta online como eBay han tenido incluso que prohibir la comercialización de este atuendo compuesto por su mono naranja de presidiario, peluca rubia y gafas de ver.

"No permitimos la distribución de productos que promuevan y glorifiquen la violencia o que estén asociados con personas conocidas por cometer este tipo de actos", aseguran desde la compañía. De hecho, los familiares de las víctimas también han opinado sobre esta "moda enfermiza", denuncian, y se lamentan porque "mientras la gente es capaz de vestirse como Dahmer por diversión, el dolor nunca se va", aseveran al hablar del merchandasing que ha aparecido tras la serie.

Abonados de Netflix, molestos por la categorización LGBTQ+ que se dio a la serie

Otra de las polémicas en torno a Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer llegaba cuando Netflix incluyó a la serie la etiqueta referida al colectivo LGBTQ+, ya que el protagonista era gay y la gran mayoría de sus víctimas también tenían orientación homosexual. Tras la avalancha de comentarios negativos que recibió la plataforma por este hecho, decidieron eliminar esta categorización que resultaba poco apropiada dentro de sus palabras clave.

La periodista que descubrió la historia real critica la ficción por inexacta

Por último, Anne E. Schwartz, la periodista experta en sucesos que dio luz por primera vez en 1991 a este terrible caso, ha criticado la producción de Netflix por ser "poco precisa". Considera que se han tomado una "licencia artística" con muchos detalles clave y que la serie no recrea con exactitud los hechos ocurridos, ya que se ha primado el aspecto más dramático sobre cualquier otro. Incluso, señala que la descripción de los policías de la ciudad "como racistas y homófobos es incorrecta", le dijo al diario The Independent.