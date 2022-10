La visita a Madrid de Ross Lynch, el veinteañero de Disney que se ha convertido en el más deseado de Tik Tok El cantante actuó en Barcelona y en la capital española esta semana con su grupo The Driver Era

Puede que te suene si has visto la serie de Las escalofriantes aventuras de Sabrina de Netflix o quizás te recuerda a Jeffrey Dahmer, pero Ross Lynch, de 26 años, es esa clase de actor que te sorprendes de la cantidad de facetas que tiene. Comenzó su carrera en Moises Rules!, un programa de Disney XD en donde varios artistas desafiaban a Moises Arias, uno de los protagonistas de Hannah Montana. Pronto fue fichado para la sitcom Austin & Ally de Disney Channel, en donde ya deslumbraba con su talento cantando, ¡y solo tenía 16 años! Es de la generación posterior a estrellas como Miley Cyrus o Selena Gomez, y coincidió en la etapa de Zendaya, por ejemplo. Sin embargo, a diferencia de la actriz de Dune ha preferido centrarse más en la música que en las cámaras y precisamente esta semana ha estado en Madrid con su banda, The Driver Era, tras pasar por Barcelona unos días antes.

Es precisamente en su faceta como cantante cuando ha terminado por convertirse en un trend en Tik Tok en sí mismo. Ross Lynch, que tiene solo cuatro vídeos en la plataforma pero 2 millones de seguidores, se sube al escenario con The Driver Era mostrando el desparpajo de un artista que lleva toda su vida ante las cámaras y no siente ni vergüenza ni intimidación ante los gritos de los fans. Por eso no tiene miedo de quitarse la camiseta o camisa, y en muchos de sus conciertos termina a pecho descubierto bailando a solo unos centímetros de sus seguidores de la primera fila.

Temas como Natural o Heaven Angel, con influencias de grupos como The Killers o Prince tal y como el propio artista desvelaba en una entrevista a Esquire a principios de año, se convierten en la banda sonora de estos millones de vídeos que circulan por la red social. En ellos aparece cantando y moviéndose al ritmo de la música, o bien en camiseta de tirantes, solo con camisa o, directamente, ¡solo con pantalones! Los de esta semana en España no han sido menos, y en Barcelona se lanzaba incluso ante el público de la primera fila en la sala Razzmatazz. Tanto la cita catalana como la madrileña, que tenía lugar en la Riviera, colgaban el cartel de 'no hay entradas'.

En su faceta como actor

Ross Lynch forma parte de una familia de artistas, porque es primo segundo de los bailarines y actores Derek y Julianne Hough. cuando tenía 12 años su familia se mudó desde Denver (Colorado) a Los Ángeles y fue cuestión de tiempo que su carrera comenzara a triunfar. Se convirtió en el chico bueno y talentoso de las series y películas de Disney Channel, protagonizando también Teen Beach Movie y, siguiendo los pasos de su compañera Zendaya, probando suerte con el universo Marvel en la serie animada Ultimate Spider-Man. Además, también participó como estrella invitada en Violetta, la ficción que lanzó a la fama a Tini Stoessel.

En 2017 quiso desvincularse de la figura de niño bueno y decididó dar un giro a su carrera con un papel en el que, poco después, se inspiraría Zac Efron. Se metió en la piel del popular asesino en serie Jeffrey Dahmer para interpretarlo en una película de 2017, igual que hizo el protagonista de High School Musical en 2019 con Ted Bundy. Sin embargo, el filme Mi amigo Dahmer nada tiene que ver con la serie que ahora es la más popular de Netflix, que está producido por Ryan Murphy.

¿Está soltero Ross Lynch?

En 2018 Ross conoció a Jaz Sinclair en el rodaje de Las escalofriantes aventuras de Sabrina y, lo que parecía un romance de entre bambalinas se ha convertido en una relación estable que continúa incluso dos años del final de la serie. El actor y cantante y su compañera de reparto, que interpretaba a Rosalind, siguen tan enamorados como el primer día y antes de que comenzara la gira europea de The Driver Era pasaron unas románticas vacaciones disfrutando de cada momento juntos. Eso sí, la intérprete ha acompañado a su chico en algunos de los destinos.