Kelly Brook, 'la mujer perfecta', comparte las fotografías de su fastuosa boda en Italia La modelo y actriz británica dio el 'sí, quiero' a su prometido, Jeremy Parisi, en Civitavecchia, en una celebración en la que no faltaron un tiovivo y un castillo de fuegos artificiales

La modelo y actriz Kelly Brook, considerada por los científicos de la Universidad de Texas como "la mujer perfecta", por la proporción y el equilibrio de sus medias, se casó el pasado mes de julio con su prometido, Jeremy Parisi, en una ceremonia celebrada en Italia. Tres meses después del sí, quiero', la novia ha querido compartir algunas imágenes inéditas de su boda, incluyendo momentos tan especiales como cuando sellaron sus votos con un beso o intercambiaron sus alianzas. La modelo, de 42 años, y su marido, de 37, posaban emocionados en un día que amaneció lluvioso, pero muy romántico en la ciudad italiana de Civitavecchia, cerca de Roma.

Los felices contrayentes han abierto el álbum de su boda para compartir las imágenes del que presumiblemente habrá sido el día más feliz de sus vidas. "Mr & Ms Parisi", señala Brook, que eligió un vestido de color marfil de crepé italiano de escote redondo, cintura vasca y corpiño de encaje, diseñado por Savannah Miller, hermana de la actriz Sienna Miller, un velo sujeto por una tiara y un ramo de rosas blancas.

Los contrayentes y sus invitados disfrutaron de un día inolvidable en la Torre di Cicero, la villa del siglo XIX que sirvió como lugar de celebración de su boda, pese a la inclemencias del tiempo. La ceremonia se había planeado en un principio como un evento al aire libre, pero una tormenta inesperada provocó un cambio de planes de última hora. La pareja no escatimó en gastos para la que sería la boda de sus sueños y se llegó a hablar de que la actriz gastó cerca de 570.000 euros.

Hasta un parque de atracciones con tiovivo montaron en la gran explanada de la finca en la que hubo globos y fuegos artificiales. Una fuente cercana a la modelo y presentadora reveló en The Sun. "Kelly sabe que Jeremy es su alma gemela y esta boda es la única y todo lo que siempre quiso". Anteriormente estuvo comprometida hasta en cuatro ocasiones. La primera con el actor Jason Statham, conocido por su papeles de tipo duro como en Fast & Furious o Los mercenarios, una relación que duró desde 1997 a 2004. Statham está comprometido ahora con la modelo Rosie Huntington Whiteley y tienen dos hijos.

Brook se comprometió más tarde con el actor Billy Zane tras conocerse en el set de Survival Island, pero su relación terminó en 2008. El tercer compromiso de Brook fue con el jugador de rugby escocés Thom Evans, una relación que duró tres años. Y el último, antes de conocer al que se convertiría en su actual marido, fue el actor, modelo y exmilitar David McIntosh, conocio por la serie Gladiators, con quien finalizó su noviazgo en 2015.

Kelly Brook comenzó siendo modelo con tan sólo 16 años, y muy pronto se convirtió en una asidua de las portadas de las revistas y una de las mejores modelos de traje de baño en Reino Unido. Con unas medidas de 99-63-91, alejadas de las de las modelos más populares, se ha subido en las pasarelas de medio mundo y es considerada la mujer más deseada de Inglaterra. De la moda pasó a la televisión, donde comenzó a ejercer de presentadora, y también ha participado como actriz en reconocidas series como Smallville o One Big Happy