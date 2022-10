El impactante incendio de Notre-Dame, entre las novedades de Netflix para este fin de semana

El 15 de abril de 2019 se paraliza el mundo enterio al ver cómo ardía Notre Dame: un símbolo de la historia de Francia que pilló a todos desprevenidos. Ese es uno de los relatos de máximo impacto que estrena Netflix pero en su nuevo catálogo también encontramos Hasta que la plata nos separe, una telenovela de 88 capítulos que está completamente inspirada en un éxito de hace casi 20 años. Con La banda del guante verde veremos cómo un grupo de mujeres madura trata de realizar un atraco y para escapar se guarecen en una residencia de ancianos.

Todos quieren salvarse

VER GALERÍA

Llega desde Italia una miniserie dramática sobre un joven que despierta en un hospital psiquiátrico y deberá asumir que esa es su vida, comprendiendo el motivo por el que fue internado y la situación que le rodea. Todos quieren salvarse está basada en una aclamada novela homónima que tras el éxito de ventas se convirtió en el nuevo lanzamiento de Netflix para esta semana. Es un thriller de suspense, pero no es aterradora sino que juega a crear en nosotros un sentimiento que nos conmoverá y ayudará a replantearnos esos momentos que todos pasamos en la vida en los que tenemos graves conflictos existenciales y podemos, incluso, creen que nuestra vida no tiene un propósito o un sentido.

Las mariposas negras

VER GALERÍA

De vez en cuando Netflix nos sorprende con una serie que se sale de lo común, y tal vez cuando nos referimos a Las mariposas negras estamos en esa situación. Adrien Winckler es un escritor que pasa de los cuarenta años y se siente algo frustrado dado que su trabajo consiste en escribir los libros de otros, poner toda su creatividad y luego no figurar en ningún sitio, a lo que se denomina como ‘escritor fantasma’. Un día recibe un encargo de Albert Desiderio, un anciano que le contrata para que sea el escritor en la sombra que de forma escrita a su historia de amor de juventud, cuando Albert conoció y amó a Solange. El proceso de escritura pronto dará un giro completo, el bueno de Albert confiesa a Adrien que ambos fueron una pareja de asesinos en serie que sembraron el terror y el drama segando la vida de sus víctimas. Adrien siente rechazo, pero a la vez se siente intrigado por una de las historias más increíbles y atrayentes que ha conocido, con la suerte de que ahora él es el escritor.

Desde cero

VER GALERÍA

Viajar a Florencia en pleno octubre no es mala idea, pero si no tienes tiempo y prefieres una forma más económica de conocer una de las ciudades más pintorescas y maravillosas del planeta, Netflix tiene mucho que ofrecerte, en concreto Desde cero una miniserie de seis capítulos en los que conoceremos a Amahle, una afroamericana que está realizando sus estudios finales en la ciudad italiana y por casualidad se enamora de Lino, un cocinero siciliano. Una tromba de conflictos y malentendidos culturales se cernirán sobre ellos, el distinto nivel social, económico y cultural no se lo pondrá fácil. La serie por momentos se vuelve una comedia aunque sin duda es una historia romántica a prueba de vendavales, perfecta para un maratón de fin de semana.

Notre-Dame

VER GALERÍA

En 2019 el incendio de Notre-Dame paralizó al mundo, un símbolo de la historia de Francia caía pasto de las llamas por un accidente en una reparación rutinaria de tejado. Ahora Netflix nos cuenta lo que ocurrió en seis capítulos en los que se aprovecha para poner el foco en diez personas distintas que estaban allí durante el incendio. Parece que con el true-crime que nos estamos acostumbrando a los estrenos que cuentan crímenes reales, pero en este caso la devastación arbitraria del fuego es el villano contra el que se enfrentarán este puñado de parisinos anónimos. Para quien lo dude, esta serie no tiene nada que ver con el largometraje dirigido por Jean-Jacques Annaud ‘Arde Notre Dame’, aunque también se centra en el trabajo de los bomberos que acudieron al siniestro.

Hasta que la plata nos separe

VER GALERÍA

Esta telenovela Colombiana nos ofrece la oportunidad de asomarnos a la vida de Alejandra Maldonado, una mujer acomodada que busca venganza contra Rafael Méndez, el hombre que conducía el coche con el que impactó en un accidente de tráfico. Él es un comercial bastante humilde y no es consciente de cómo esta situación hace que Alejandra cargue las tintas contra él. Sin embargo, a lo largo de los 88 capítulos de los que se compone la serie, el amor nacerá entre ambos, dando rienda suelta a la frase popular que del amor al odio hay un paso, y viceversa. Lo curioso de esta telenovela es que se trata de un remake que se estrenó hace casi 20 años y que fue un éxito absoluto.

La banda del guante verde

VER GALERÍA

Tres mujeres maduras planifican un robo que sale mal, así que con todo el revuelo se ven obligadas a tomar medidas extremas y ocultarse de la policía de la forma más eficaz posible, por lo que deciden meterse en una residencia de ancianos y camuflarse entre los residentes. Estamos ante una serie polaca de Netflix con altas dosis de humor y surrealismo en la que podremos conocer a un trío femenino de ladronas poco convencionales y con muy poco en común entre sí. Sin embargo, esta situación les hará abrir los ojos sobre la vejez y el tratamiento que tienen los ancianos en nuestra sociedad, descubrirán como la gerente de la residencia se aprovecha de los residentes, les roba y les ningunea, por lo que volcarán todo el arrojo que suelen destinar a sus fechorías para revertir el estilo de vida de esa residencia y darles un mejor trato a sus residentes.