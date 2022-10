¡El rey del rock! No te pierdas el primer concierto de Dylan, el hijo de Alejandro Sanz, cuando solo tenía dos años Dylan, que ya tiene once años, ya ha hecho algunas incursiones musicales en las que demuestra su gran talento

Alejandro Sanz no es la única estrella de su familia. Su hijo Dylan, de once años y fruto de su relación con Raquel Perera, lleva el talento en los genes. Acaba de protagonizar el último videoclip de su padre y Eros Ramazzotti, puso su voz a la canción Capitán tapón y ahora hemos descubierto que incluso puede presumir de haber ofrecido ya su propio concierto. El niño dio una auténtica lección de rock and roll mientras acompañaba a su progenitor sobre el escenario. Comenzó ayudándole a tocar la guitarra y acabó cantando con el micrófono en la mano. Al acabar, y ante la ovación del público que coreaba su nombre, dio las gracias por el apoyo. ¿Quieres ver este simpático momento? Dale al play y no te lo pierdas.

