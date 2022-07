El gesto de Raquel Perera que demuestra la gran relación que mantiene con la familia de Alejandro Sanz

Han pasado justo tres años desde que Alejandro Sanz y Raquel Perera anunciaron que su historia de amor llegaba a su fin tras doce años compartiendo sus vidas y dos hijos en común, los pequeños Alma y Dylan. En ese momento explicaron que seguirían siendo una familia y con el paso del tiempo esa unión inquebrantable ha quedado patente a través de diferentes gestos. El último de ellos es el que ha protagonizado la psicóloga, quien se ha mostrado muy cariñosa con la primogénita de su ex en una fecha llena de significado: su 21 cumpleaños. "Pasar de todo y no pasar de moda. Happy birthday. Love you", le ha dicho a Manuela Sánchez, única hija del artista y la modelo Jaydy Michel, junto a una bonita foto de las dos. La estudiante, que se prepara para ser diseñadora, no ha dudado en compartir la felicitación, demostrando que el cariño es recíproco.

No es la primera vez que vemos la conexión que hay entre Raquel Perera y Manuela, a la que ha visto crecer, al igual que a su hermano Alexander puesto que llegó a sus vidas cuando ambos eran solo unos niños. Cuando en plena crisis sanitaria se ponía en marcha Terapia a un click, la plataforma de bienestar, progreso y desarrollo en la que colabora la psicóloga, la hija mayor de Alejandro Sanz fue de las primeras en apoyarla públicamente. La joven también mantiene una buena relación con Rachel Valdés, pareja de su padre, y con Rafa Márquez, entrenador del Barça Atlètic con el que su madre contrajo matrimonio en 2011.

Raquel, que ha pasado unos días de desconexión en Cádiz junto a sus niños y su gran amiga Sara Carbonero, solo tiene buenas palabras para el intérprete de temas como Mi marciana, Corazón partío, La tortura o Cuando nadie me ve, al que conoció en 2005 precisamente en la ciudad donde ahora está de vacaciones. En las páginas de ¡HOLA!, donde daba su primera entrevista, elogiaba el papel de Alejandro como padre. "Él es un padre que se esfuerza mucho por ser y estar y adora a sus hijos. Sabe llevarlos muy bien a los cuatro", decía. Aunque hubo un momento que su proceso de divorcio se torció pero lograron reconducirlo y actualmente tienen una magnífica relación e intercambian mensajes a través de sus perfiles públicos como hicieron el domingo con motivo del octavo cumpleaños de su niña Alma.

El cariño entre la expareja se mantiene, como también lo hace la admiración. De hecho, tras su ruptura, Raquel ha acudido con sus hijos a algunos conciertos de Alejandro Sanz, en los que no ha dejado de tararear sus populares temas. Ella conoce bien todo el esfuerzo que hay detrás de un espectáculo de esta envergadura, y no solo porque ha compartido su día a día con la estrella sino porque ha formado parte de su equipo. La empresaria trabajaba en la oficina de management del cantante y más tarde ejerció como product manager. Gradualmente, y siempre por petición del artista, fue teniendo más responsabilidad y cargos en su estructura. Además, Perera compaginaba esta labor con otros apasionantes proyectos como un centro de educación multicultural que puso en marcha tras su maternidad.

La bonita unión entre padre e hija

El 28 de julio está marcado en rojo en el calendario de Alejandro Sanz por el cumpleaños de su hija mayor, a la que ha dedicado unas emotivas palabras: "Seguimos aquí, locos por bailar una canción juntos y reírnos con las cosas tontas. Y eso, mi amor, es lo que más agradezco en la vida. Te amo yo a ti, más que tú a mí y deja de decir: yo más. Porque es imposible, vida. Te amo pequeñita. Este amor no se explica. No lo explica nadie. Feliz cumpleaños". La dedicatoria la ha acompañado de algunos instantes inéditos pertenecientes a la Primera Comunión de Manuela, sus primeros meses de vida, su pasión por el arte o más recientemente su graduación, celebrada en México.