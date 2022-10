Mireia Ruiz, participante de 'MasterChef 3', anuncia que padece cáncer de mama

Cada 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Una jornada para dar visibilidad a esta enfermedad y concienciar a la población de la importancia de la detección precoz. Son muchos los rostros conocidos que han contado su experiencia personal para poder ayudar a otras personas en una situación similar y la última en hacerlo ha sido Mireia Ruiz, concursante de la tercera edición de MasterChef en 2015, que, a través de sus perfiles sociales, ha compartido que fue diagnosticada recientemente y cómo ha cambiado su vida desde entonces.

"Siempre he querido raparme el pelo y ha tenido que venir el cáncer de mama a obligarme a hacerlo. Y no, en mis planes no contaba con él. Tras un verano entre hospitales, playa y festivales no me ha quedado otra que hacerle un hueco en mi vida, a él y a todas sus caras". Unas palabras en las que también ha querido dar las gracias a todas las personas que están a su lado en este duro camino plagado de incertidumbres. "La cara de mi familia y amigos que al igual que yo aún lo están digiriendo. La cara del miedo y la tristeza. La cara de la fuerza y la entereza, de las miradas cómplices y las sonrisas compartidas".

De la misma manera, ha querido recordar a todas las mujeres de su entorno, que, por desgracia, han pasado por este delicado trance. "La cara de mi madre, la de mi tía Maria Carmen, la de Belén, Elena, Ruth, Alicia, Raquel o Catalina. La de tantas y tantas mujeres fuertes y valientes". Finalmente, ha querido terminar este emotivo discurso citando al fallecido Pau Donés y el lema que le acompañó hasta el final de sus días. "A la cara que frente al espejo me recuerda que vivir es urgente. Hoy sonrío en la cámara y a la vida porque es mi forma de ser", ha acabado dejando claro que asume su realidad con ganas y optimismo.

Una publicación que se ha llenado de mensajes de cariño de todos sus seguidores y también de los que fueron sus compañeros en el popular reality show culinario con los que sigue manteniendo una estrecha relación de amistad. Precisamente, tras su paso por la televisión, Mireia dio un nuevo rumbo a su vida, en aquellos momentos era concejala de su localidad Archena (Murcia), y desarrolló Cocinando Sonrisas, un negocio personal en el que aúna su pasión por la pedagogía y la cocina para concienciar a los niños de la importancia de una nutrición variada y equilibrada. Igualmente, en su muro suele compartir deliciosas y sencillas recetas.

