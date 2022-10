Alexia Rivas confirma que está conociendo a Román Mosteiro, ex de Lara Álvarez La colaboradora no quiere etiquetar todavía su relación, ya que hace solo unas semanas que están quedando

Alexia Rivas tiene una nueva ilusión, y el chico nos suena. Se trata de Román Mosteiro, músico y empresario que salió con Lara Álvarez entre 2016 y 2017, y después de ser fotografiado con la colaboradora en actitud cariñosa, la periodista ha explicado que se están conociendo, pero que aún no existe nada serio entre ellos: "Una cosa es conocer gente y otra que te casen a los dos días". Según ha confirmado, están quedado pero aún es pronto para ponerle una etiqueta y no quiere que porque se haya hecho pública su situación les obligue a dar pasos hacia delante de manera prematura.

Alexia Rivas ha desvelado que la información "es correcta" pero no quiere adelantarse. "Que yo esté quedando con una persona, o conociendo a una persona, no quiere decir que seamos novios. Porque en tres semanas o cuatro no puedes estar enamorado ni ponerle nombre a una relación", ha explicado la colaboradora durante Ya es mediodía y responiendo a las preguntas de Joaquín Prats, que conoce a Román y le considera un gran tipo. "Soy una chica joven que sale y que conoce gente", ha insistido, sin querer confirmar en qué punto está su romance con el empresario. "Si al final las cosas son serias con él o con cualquiera os vais a enterar", ha comentado.

Lara Álvarez y Román Mosteiro salieron en 2016, poco después de que la presentadora rompiera con Fernando Alonso. Solo duraron unos meses, pero volvieron a intentarlo en 2017, sin éxito: "No encajamos como pareja", nos dijo la comunicadora asturiana. En 2020 fueron vistos de nuevos juntos, pero tampoco funcionó, lo que no ha impedido que mantengan una buena relación de amistad todavía a día de hoy. Tiene algo importante en común con la periodista, y es que el empresario gallego sacó su primer disco en 2020 y el pasado año publicó otro álbum en acústico. "No tengo veinte años. Cuando pasas por muchas relaciones, vas creciendo y te haces un poco más egoísta y empiezas a tener un poco más claro lo que buscas. Estoy abierto a todo y sigo creyendo en el amor. Me encantaría tener una familia y poder compaginarla con el mundo empresarial", decía en 2021 a ¡HOLA!

Román decía también que no le interesaba la fama ni ser considerado como "ex de", aunque ahora vuelve a protagonizar titulares por su conexión con Alexia Rivas. Sin embargo, no ha querido pronunciarse acerca de su nueva relación, y de cara al público en sus redes sociales continúa centrado en su música y ha aprovechado para hacer promoción de sus locales en la capital madrileña, en donde vive desde hace años.