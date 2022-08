Ilusión, nuevo look y proyectos emocionantes: así está siendo el verano de Lara Álvarez

Las vacaciones están siendo más bien cortas para Lara Álvarez, que apenas ha vuelto de Honduras, donde estaban grabando Supervivientes, y ya está en marcha para dar comienzo a su siguiente proyecto. En las últimas semanas, la periodista asturiana ha tenido tiempo para disfrutar de unos días de descanso, también de las redes sociales, antes de lanzarse con ese nuevo proyecto que ya adelanta y que la llena de ilusión. Además, lo hace con una imagen renovada con la que mantiene su belleza arrebatadora sin prescindir de tener una melena sana.

Lara Álvarez ha mantenido el misterio al desvelar qué está preparando, pero sí que ha dejado claro que con esta nueva etapa viene un cambio de look, ya que ha cortado por lo sano su pelazo. Estrena un 'clavicut', el corte que triunfará este otoño, con el que renueva su melena y se desprende de sus mechas balayage, que probablemente habían sufrido mucho con el sol del Caribe. "Ilusión: Sentimiento de alegría y satisfacción que produce la realización o la esperanza de conseguir algo que se desea intensamente", ha escrito la comunicadora asturiana al desvelar su imagen tras el paso por la peluquería y añadiendo un "muy pronto". Lo que no queda del todo claro es a qué proyecto hace referencia, y si se trata de un nuevo espacio televisivo o si es algo que llevará de manera paralela con sus apariciones en la pequeña pantalla, como la música.

Lara se ha hecho el corte de pelo a manos de la estilista Laura Salvador, que le ha realizado una limpieza del cabello para eliminar el exceso de pigmento y ha añadido una coloración demipermanente y un embellecedor para devolverle el tono a la presentadora. Un lavado de cara para dar comienzo a su nuevo proyecto, que se sumará a Pesadilla en el paraíso, la apuesta de Telecinco para los próximos meses que ya ha empezado a anunciar a los concursantes y a emitir los primeros vídeos promocionales. Con este, la comunicadora suma ya tres programas en los que ejerce de presentadora solo en este año: Idol Kids, Supervivientes (en donde trabaja desde 2015) y el último, que se trata de una reinvención del conocido espacio La granja de los famosos. Además, continúa con sus trabajos promocionales y su presencia en las redes sociales, donde ha dado más protagonismo a su faceta como cantante.

Lara está de nuevo soltera tras haber puesto fin a su relación con Dávide Rey el pasado mes de febrero, antes de marcharse a Honduras para la nueva temporada de Supervivientes. Sin embargo, la presentadora ha defendido siempre que sabe lo que quiere, también en el aspecto romántico, lo que significa que no le hace perder el tiempo a nadie: "Tengo treinta y tres años, que parece que se me está acabando el tiempo y me voy a quedar para vestir santos. Mira, no, yo lo que hago es, sobre todo, trabajar mucho en mí, en mejorar y en esa introspección para saber qué es lo que necesito, qué es lo que quiero y qué es lo que no me gusta", decía a la revista tras su ruptura con Andrés Velencoso. En la vida de la comunicadora son su profesión, la libertad y los viajes los pilares que, junto al amor por su familia y por sus perros, la mantienen con esa eterna sonrisa tan característica en ella.