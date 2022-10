La hija de Mel B se vuelca con las víctimas de violencia de género tras la experiencia de su madre con su ex Stephen Belafonte

Su adolescencia no fue sencilla pues vivió una complicada situación en casa. La hija mayor de Mel B, Phoenix, que nació en 1999 fruto de su relación con el exbailarín Jimmy Gulzar, se ha sincerado acerca de las circunstancias que atravesó mientras su madre estaba casada con Stephen Belafonte, una relación marcada por las acusaciones de abuso que vertió la intérprete tras su separación. En el podcast Blended de Kate Ferninand, Phoenix contó que durante los diez años que duró el matrimonio (se separaron en 2017) el ambiente estaba empañado por el “control” que ejercía Stephen. Aunque era solo una niña, ella se dio cuenta de que la situación no era normal, pues la comparaba con la que había en casa de su padre. No reconocía sin embargo que eso suponía un “abuso”.

“No puedo decir que lo reconociera como abuso o que estuviera en un ambiente violento (…) Era un ambiente en el que había mucho control, muchas reglas y no estaba acostumbrada a eso” comenta. Aclara que la situación se tornó difícil cuando la cantante aumentó su ritmo de trabajo (unos años después de la boda) y se volvió tan incómoda que a ella le daba vergüenza invitar a sus amigas a casa. “Iba a sus casas y al regresar a la mía me daba cuenta de que mi hogar era muy diferente. El mío no era normal, no quería que mis amigas lo vieran, me sentía avergonzada”. Detalla que Stephen controlaba el teléfono de su madre y el dinero que gastaba, un control con el que la ex Spice Girl decidió romper después de 10 años.

“Ver el rostro de mi madre es algo que no voy a olvidar” dijo Phoenix sobre el alivio que supuso para la cantante romper esta unión. La joven de 22 años admite que tuvo que hacer terapia para gestionar “el trauma” que experimentó esos años, aunque no le resultó sencillo. Un trabajo que le ha permitido ahora volcarse, junto a su madre, en ayudar a otras personas que están atravesando la misma situación. Ambas colaboran con la organización Women’s Aid, asociación que ayuda a las víctimas de violencia de género, tal y como contaron los portavoces de su madre en un comunicado. “Phoenix ha visitado las escuelas para hablar con los estudiantes y hablarles acerca de lo que supone vivir una situación así”.

Una vida personal marcada por la polémica

Mel B, una de las artista que formó parte de la alabada girl band Spice Girls, atravesó unos años muy convulsos en su vida personal. En 2006 salió durante seis meses con el actor Eddie Murphy, padre de su segunda hija Iris. El cómico negó su paternidad, lo que derivó en una batalla judicial en la que la artista reclamó una prueba de ADN para demostrar que el bebé sí era del actor. Angel Iris Murphy Brown nació en abril de 2007 y, tras las pertinentes pruebas, fue reconocida por el artista. Llegó después a su vida Stephen Belanfonte, padre de su hija pequeña, Madison, con quien parecía tener un matrimonio estable, imagen que, tras una década, comenzó a derrumbarse.

Después de su separación en 2017 empezaban a conocerse los detalles de su vida en común, marcada por los abusos físicos y psíquicos que Mel B detalló que sufría por parte de Belafonte, del que pidió una orden de alejamiento debido a su comportamiento. Stephen negó las alegaciones y se embarcó en una batalla legal con la intérprete por la custodia de su hija en común. Durante estos años Mel B ha confesado que durante su matrimonio mentía por vergüenza: “Estás viviendo una pesadilla y luego le dices al mundo que todo está bien porque estás muy avergonzada” ha dicho.