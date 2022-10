El consejo que Alba Carrillo da a Vanesa Romero tras conocer su relación con su ex, Santi Burgoa La modelo ha mostrado su disgusto por no haber sido informada previamente de su romance

El romance que ha surgido entre Santi Burgoa y Vanesa Romero -que ¡HOLA! ha confirmado publicando estas fotos- ha sorprendido a muchos, entre ellos, a Alba Carrillo, expareja del periodista. La modelo se ha mostrado molesta al enterarse de la noticia, no por el romance en sí, sino por no haberlo sabido previamente. "Éramos amigos", ha señalado, disgustada. Alba, quien anunció su ruptura con Santi hace poco más de un año, ha querido dar un consejo a la actriz de La que se avecina y, de paso, ha dedicado unas bonitas palabras a los padres de su ex. Dale al play y no te lo pierdas.

