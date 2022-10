La historia de los creadores de 'Spotify' y cómo cambiaron el mundo de las discográficas llega a Netflix

Ahora parece muy normal salir a la calle y poder elegir entre cualquier canción imaginable para que nos haga compañía en el paseo. En el planeta hay casi 400 millones de personas que hoy gozan de la posibilidad de seleccionar canciones sin límite en un catálogo infinito, esto es Spotify, y aunque ya nos hemos acostumbrado a la comodidad que supone acceder a toda la música habida y por haber, esto no fue fácil. Si hay una industria dura de roer esta ha sido la musical, con un poderío multimillonario y contratos férreos que dividían el pastel de los beneficios entre multinacionales y artistas poderosos. Pero en 2006 dos suecos tuvieron una idea, hacer una aplicación que cambiaría las reglas del juego y funcionaría para todo el planeta. Hoy sabemos que lo consiguieron, pero por aquel entonces eran unos visionarios que debían lograr lo imposible.

VER GALERÍA

Netflix se ha fijado en esta historia, con la serie The Playlist tratan de contar cómo desde Suecia se tuvo una idea que revolucionó para siempre nuestra relación con la música. En 2006 las ventas de CDs seguían constantes aunque la piratería hacía mucho daño a la industria, nadie imaginaría que fuera posible acceder al catálogo de todas las discográficas con el móvil, de hecho los smartphones de la época aún tenían poco de smart y no soportaban aplicaciones con tanto volumen de datos, todavía consumíamos internet únicamente desde desde el ordenador.

VER GALERÍA

Siguiendo la estela de otras ficciones inspiradas en hechos reales sobre la fundación de las grandes empresas digitales, como ‘La red social’ con Jesse Eisenberg, ganadora de tres Premios Oscar, o Steve Jobs, el film que mostraba la vida del creador de Apple, en esta ocasión Netflix aborda como fueron los primeros pasos de dos emprendedores suecos, Daniel Ek y Martin Lorentzon, que se propusieron poner de acuerdo a toda la industria musical. ¿Cómo lo consiguieron? Convenciendo a todo el sector de que si no se hacía algo pronto en pocos años la piratería habría dilapidado todas sus opciones de subsistencia. Hay que recordar que en la primera década de los 2000 imperaban aplicaciones de descarga ilegal como Napster, que cada vez se hacía más poderoso pese a los esfuerzos de las autoridades en acabar con él.

VER GALERÍA

El lanzamiento de la primera versión de Spotify llegó en 2008, dos años después de que Daniel Ek y Martin Lorentzon iniciaran el proyecto, y solo estuvo disponible en cinco países europeos entre los que se contaba España, además de Suecia, Finlandia, Francia y Reino Unido. La única forma de acceder a este servicio era por invitación, y poco a poco fue ganando más adeptos, especialmente cuando los móviles permitieron llevar la música a cualquier parte. Hoy en día está disponible en 187 países, desde Estados Unidos a Japón, pasando por Papúa Nueva Guinea.

VER GALERÍA

Sin embargo, ¿es verdad que Spotify tiene toda la música del mundo? Los números dicen que no, existen alrededor de 100 millones de canciones publicadas comercialmente, pero Spotify solo dispone de 30 millones, por lo que esta plataforma tiene un 30% de toda la música del mundo publicada hasta la fecha. Sin embargo, es cierto que su catálogo satisface la demanda general de la mayoría de los usuarios, pues tiene todo lo imprescindible, lo más actual, y todo lo que podríamos recordar de épocas pasadas, aunque decir que no existe canción que no podamos encontrar en Spotify no es del todo correcto.

La nueva serie de Netflix se basa en el libro titulado Spotify Untold (‘Spotify sin contar’) escrito por Sven Carlsson y Jonas Leijonhufvud, ha sido la más vista en Suecia pues se trata de uno de los orgullos nacionales a día de hoy, pero también ha sabido cosechar muy buenas críticas en el resto del planeta. Los expertos coinciden en que se trata de una serie con muy buena ambientación y que recrea fielmente cómo fue el proceso de fundación de la compañía, los escollos por los que tuvieron que pasar sus creadores y las sorpresas que encontraron a su paso.