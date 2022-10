Carla Goyanes, Mónica Cruz y Laura M. Flores disfrutan de una (anticipada) velada de Halloween con sus hijos

A falta de quince días para que llegue Halloween, algunas celebritites ya han podido disfrutar de una terrorífica velada en la Warner. Y es que, esta es la época en la que los parques temáticos se customizan con los adornos más terroríficos para recibir a multitud de familias durante los próximos días. Los primeros en acudir a la presentación de Halloween han sido rostros conocidos como el de Carla Goyanes, Eugenia Osborne, Mónica Cruz, Laura M. Flores, Ion Aramendi, Carlos Baute, Anne Igartiburu, Carme Chaparro o Adriana Abenia. Ellos han sido algunos de los que han decidido pasar un poco de miedo antes del 31 de octubre, tanto en familia o como en solitario.

La lista de famosos que han acudido a la presentación, de lo que va a ser este Halloween en el Parque Warner de Madrid, ha sido larga. Ya en la alfombra roja algunos se han parado con la prensa para contar sus inquietudes, entre los que han destacado Eugenia Osborne, Mónica Cruz y Anne Igartiburu. La hija de Bertín Osborne se encuentra viviendo una de las etapas más dulces de su vida y ha aprovechado para comentar cómo se encuentra su padre después de la separación de Fabiola Martínez: "Lo veo más maduro y familiar, está más tranquilo y normalmente cuando te separas es todo lo contrario", explicaba, asegurando que, "como hija quiero que sea feliz y si encuentra a alguien que sea estupenda para él pues genial". Eugenia Osborne se ha referido a la que fuera esposa del cantante como una mujer "fantástica" y con la que mantiene muy buena relación a pesar de lo sucedido.

Además de Eugenia Osborne, Anne Igartiburu también ha hablado de sus proyectos profesionales y de lo que ha significado para ella la vuelta de Ana Rosa Quintana a la televisión: "Es una de las grandes y ella hace que la tele sea más digna y se la ha recibido como se merece". Respecto a sus nuevos retos laborales, la presentadora ha asegurado que ahora le toca vivir una aventura como concursante en un programa, lo que supone un aire fresco para ella: "Es lo más y para mí ha sido un reto", comentaba. Otro de los rostros conocidos que se ha parado con la prensa ha sido Mónica Cruz, que ha destacado el papel de Ana de Armas en Blonde, así como el de su cuñado Javier Bardem: "No he visto Blonde entera, pero me parece que Ana ha hecho un trabajazo increíble", opinaba, añadiendo que podría llevarse el Óscar, incluso más premios. También ha tenido palabras de halago para el marido de su hermana Penélope Cruz: "La última de Javier es una maravilla, él puede hacer lo que le de la gana porque todo lo hace bien y siempre sorprende".

Cabe destacar que la mayoría de las 'celebrities' no iban disfrazadas ni vestidas para la ocasión. Tan solo la presentadora Adriana Abenia sorprendía con un look oscuro, al igual que la familia de Carlos Baute, con su esposa Astrid Klisans y sus tres hijos -todos ellos con atuendos negros, haciendo honor al momento tan terrorífico que iban a pasar en el parque-. El resto han acudido con ropa de calle, como es el caso de Carla Goyanes que iba acompañada de dos de sus hijos. Eso sí, todos se lo pasaron en grande con las sorprendentes animaciones y las increíbles caracterizaciones que se encontraron en la Warner.