El Pirata, locutor de Rock FM, sufre un infarto en pleno directo

El Pirata, voz de RockFM, ha sido ingresado tras sufrir un infarto en pleno directo. Si eres uno de los miles de seguidores que madruga y se pone el rock n' roll de fondo camino a la oficina o mientras teletrabajas es posible que estos días hayas echado de menos la voz de Juan Pablo Ordúñez, el locutor de la cadena de radio que sufrió el pasado martes un paro cardíaco mientras emitía en directo su programa El Pirata y su banda. Según explican desde la web de la propia emisora, "la pronta reacción de todos los compañeros y la labor de los equipos de emergencias de Madrid hicieron posible que esta incidencia tuviera final feliz". De hecho, el director del citado espacio radiofónico "se encuentra estable y fuera de peligro y ya trabaja en su recuperación para volver" a estar delante del micrófono y pichar además los temas más importantes mientras cuenta sus divertidas anécdotas con el humor que tanto le caracteriza.

VER GALERÍA

Síntomas de infarto o de ictus y otros motivos para ir a urgencias en Navidad

"Durante el proceso de recuperación y de manera progresiva seguirá interviniendo en el programa", han explicado además en en el comunicado publicado por la cadena, donde también ha revelado que el próximo lunes 17 de octubre a partir de las ocho y media de la mañana el equipo de El Pirata y su banda informará detalladamente a los oyentes sobre lo sucedido y actualizará la última hora del estado de salud del protagonista, que se encuentra recuperándose en el hospital.

Nacido en 1956 en Talavera de la Reina (Toledo), El Pirata sabía que se quería dedicar de alguna forma al mundo del rock n' roll desde muy joven, un estilo musical que fue siempre imprescindible para él. "Descubrí el rock n' roll y el choque fue mportante. Lo que pasa es que mis padres, que tenían una cultura modesta, tenían intuición, valoraban el talento aunque no entendieran los códigos. Un día, hace dos o tres millones de años, estábamos mi madre y yo ante de la tele y pusieron unas imágenes de Jimi Hendrix en Monterrey. Y me dijo: 'Ese hombre es un genio, ¿verdad? Ya me doy cuenta'", contó el locutor en una entrevista a El Mundo el pasado verano.

VER GALERÍA

¿Infarto o angina de pecho? Así podrás diferenciar los síntomas

Desde que comenzara su carrera en 1971, El Pirata no solo ha presentado innumerables canciones, sino que ha entrevistado también a numerosos artistas de la talla internacional de AC/DC, Ringo Star, Iron Maiden, Scorpions, Lemmy (Motörhead), Slash o Bon Jovi. Además, el jurado de los premios Ondas de 2021 otorgó a su programa una mención especial y destacaron su trabajo como director: "Juan Pablo Ordúñez, El Pirata, es una referencia indiscutible en la radio musical de las últimas décadas, y junto a su equipo despierta de manera original cada mañana a la audiencia con una propuesta que mezcla de rock, entretenimiento y humor", dijeron.