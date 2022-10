El calvario de Loli, mujer de 'el prestamista' de 'Los Gipsy Kings', tras someterse a una operación de estética en Turquía

Loli, mujer de Joaquín 'el prestamista' de Los Gypsy Kings, uno de los personajes más peculiares del histórico programa de Cuatro, se encuentra en estado grave tras someterse en una liposucción en Estambul (Turquía). Su marido, que ha pedido ayuda a Kiko Hernández, ha explicado en Sálvame el calvario por el que están pasando durante las últimas horas, una situación en la que la participante del reality de Mediaset ha estado entubada y dormida durante mucho tiempo por una complicación en la cirugía de su abdomen. "Ha mejorado mucho, era una noche muy peligrosa para ella y gracias a Dios ha despertado y ha pedido un refresco", ha contado el marido de la afectada, que se ha quejado además de que este tipo de clínicas estéticas vendan intervenciones como si fueran cremas. "No me parece bien que anuncien estas operaciones. Y no es legal que una directora de márketing publique que han realizado una cirugía a mi mujer", ha dicho Joaquín.

VER GALERÍA

¿Cuáles son las operaciones estéticas más demandadas tras una gran pérdida de peso?

Después de responsabilizar a la directora de márketing de publicar los vídeos de la operación de su mujer, Joaquín se ha quejado además de que hasta hace pocos momentos su situación en Turquía era desesperante. "Nadie habla inglés, ni alemán, ni francés... Solo hablan turco. Quiero sacar a mi mujer de aquí y trasladarle a otro hospital. Mi mujer tiene aquí a sus hijos y familiares. Hoy gracias a dios los médicos están haciendo su trabajo. Puede escuchar, hoy ha abierto un poco los ojos y me ha reconocido. Hoy ya respiramos paz en este hospital, está un poco mejor", ha dicho el marido de Loli, que además ha explicado que tras la primera operación tuvieron que intervenir a su mujer de urgencia por problemas en su respiracíon.

En un intento desesperado por revertir la situación por la que han pasado, Joaquín también ha asegurado que estaban luchando en la familia, pero ha confesado además que todos esperan que se tomen represalias contra el centro médico turco en el que se ha realizado su mujer la liposucción. "Yo nunca tiro la toalla, voy a luchar, pero si mi mujer tiene que partir con Dios, yo estoy preparado, pero no quiero que a ninguna mujer le pase más lo que le está pasando a mi mujer. Esta clínica de Estambul se tiene que cerrar", ha dicho Joaquín muy enfadado.

VER GALERÍA

¿Estás pensando en una liposucción? Estas son las recomendaciones de los expertos

Además, 'el prestamista' ha insistido en que cree que no ha sido la operación directamente lo que ha perjudicado a su mujer, sino lo que pidió Soraya, la directora de márketing de clínica, para que Loli tuviera un cuerpo escultural: "Lo que le perjudicó es que ella dijo que le uniera los músculos del cuerpo, que le hicieran la cintura de Kim Kardashian", ha dicho Joaquín, que también ha explicado que cuando regresen a España ella podrá contar toda la mala experiencia que ha tenido desde su propio testimonio.