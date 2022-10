Elena Furiase y su familia se convierten en superhéroes para celebrar el cumpleaños del pequeño Noah

Loading the player...

¿Qué acontecimiento podría hacer que viéramos a Lolita Flores vestida de Catwoman, a Elena Furiase de Wonder Woman y a Guillermo Furiase de Mr. Increíble? Bien podría tratarse de una premiere de superhéroes o un gran evento temático, pero no: los tres, junto con otros miembros de la familia y amigos, se han disfrazado para el divertido cuarto cumpleaños de Noah, el hijo mayor de Elena y Gonzalo Sierra. El primogénito de la actriz -quien tiene otra hija, Nala, de tres meses de edad- pidió celebrar su aniversario con una fiesta de superhéroes, pero probablemente no esperaba lo que su madre preparó. Dale al play y no te lo pierdas.

