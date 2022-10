De su amistad con Patricia Conde al golpe más duro su vida, hablamos con Fernando Andina tras salir de 'MasterChef Celebrity'

A sus 46 años y con mucha carrera todavía por delante, Fernando Andina es uno de esos actores que puede presumir de haber formado parte de unas de las series juveniles más míticas de nuestro país como fue Al salir de clase. Fue hace dos décadas cuando el intérprete saltó a la popularidad gracias a la ficción que se convirtió en un fenómeno social, hecho que hoy en día se sigue recordando por la cantidad de rostros que de allí surgieron y aún triunfan sobre los escenarios.

El que fue uno de sus protagonistas se acaba de convertir en el último eliminado de MasterChef Celebrity, y hemos tenido la oportunidad de charlar con él tras despedirse de las cocinas. Aunque reconoce la tensión que se vive ahí dentro, deja claro que se lleva "muchos amigos y momentos muy bonitos" de su paso por el mismo. Le preguntamos por su comentada amistad con su compañera de concurso Patricia Conde, a la que define como "una mujer espectacular".

El actor, que mantuvo una relación de años con la modelo Marta Abarrategui, nos explica también cómo fue ese momento en el que habló en el programa de uno de los golpes más duros de su vida. Fue durante una conversación con Nico Abad cuando Fer, como le llama su círculo más íntimo, se refirió al bebé que perdió y que esperaba junto a su expareja. "Mucha gente cercana a mí no tenía ni idea de esto", nos explica.

Lo unido que está a su familia, el amor, su soltería, su juventud rebelde, sus viajes, el restaurante que montó y tuvo que cerrar por el covid, su cabaña en Cantabria... el actor descubre en esta entrevista su lado más personal. Además, tras el concurso culinario, no le perderemos la pista ya que este mismo viernes se estrena en Netflix Sagrada Familia, lo nuevo del mexicano Manolo Caro (La casa de las flores) donde Fernando tiene un papel. Nos habla de ello y, cómo no, también de los reconocimientos que está teniendo el drama policíaco Sequía, otro de sus últimos trabajos.

Hola, Fernando. Un placer charlar contigo. A muchos les ha sorprendido tu eliminación de MasterChef Celebrity puesto que te veían como uno de los grandes favoritos para ganar esta edición o, por lo menos, alcanzar la final. ¿Lo notabas así?

No, para nada. Es verdad que de repente me convertí, para algunos compañeros con los que tengo amistad y cercanía, en un aspirante serio con mis opciones. Me decían que yo estaba gustando mucho en redes sociales y había quien apostaba por mi. Pero bueno, he hecho platos que no valían nada y otros estupendos, así que realmente nunca me vi como favorito para ganar.

¿Qué te llevas de esta experiencia tan exigente?

Sobre todo, me llevo muchas personas, tanto del equipo técnico como de artístico, el elenco de concursantes... fundamentalmente amigos, que para mí es algo muy importante en la vida. También, por qué no decirlo, ahora cocino bastante mejor que cuando entré, que eso no era muy difícil (ríe). También he vivido experiencias y momentos muy bonitos, como estar en el Teatro Romano de Mérida, siendo capitán del equipo y ganando la prueba en un sitio que no sé si actuaré alguna vez en mi vida, pero eso ya no se me olvida nunca.

Se ha hablado mucho de tu relación con Patricia Conde... ¿Os conocíais de antes?

No nos conocíamos. Solo de haber coincidido en algún evento. Al final, Patricia lleva toda la vida en esto y yo también. Empezamos un poco a la vez y nos habíamos visto muchas veces, pero nos hemos hecho buenos amigos en el programa

¿Nada más que una bonita amistad? Te lo pregunto por la fotografía que compartiste con ella en actitud muy cariñosa cuando fue expulsada

Ríe. Hablabas antes de favoritos y, para mí, ella sin duda que lo era. Cocina increíble, es simpática, graciosa y muy querida entre los aspirantes. Esa foto la publiqué como muestra de apoyo y afecto a una persona que va a ser amiga mía toda la vida. De hecho, en el programa me preguntaron si me gustaba Patricia y lo les dije que '¡a quién no!'. Es una mujer espectacular.

La tensión que siempre se respira dentro de MasterChef y traspasa la pantalla, ¿es tan real como parece?

Hay mucha tensión. Las valoraciones de los jueces vienen después de dos horas de cocinado y los nervios están ahí. El primer día, después de lo que me dijeron, me quedé sin palabras y me dio un fundido a negro. Me lo notaron y me preguntaba: '¿Pero qué narices estoy haciendo aquí en esta marcianada?'... así que se juntó un poco todo y que me quedé aturdido.

Esto no es nada parecido a lo que habías hecho hasta ahora...

Cuando Norma Duval decía que esto es lo más duro que había hecho en la vida, yo la entendía perfectamente. Es la mayor tensión que he vivido nunca, y eso que he hecho teatro delante de mil trescientas personas. Sin embargo, sobre el escenario vas con el guion aprendido, un personaje muy trabajado, repites infinidad de veces la misma escena, es tu trabajo y lo que sabes hacer... pero esto no tiene nada que ver.

Uno lo pasa mal, entonces

Claro, porque además la repercusión y difusión que tiene es diferente... todo eso se junta y se va creando un monstruito en tu cabeza que te dice 'hazlo bien, hazlo bien'. Y quieres que así sea por los profesores que has tenido, los restaurantes en los que te has preparado, porque te lo debes a ti mismo, a tu familia... entonces te vas cargando de responsabilidades y se pasa realmente mal.

Además de actor, también tienes una faceta empresarial ya que montaste un restaurante en la capital junto a tu socio. ¿De ahí te viene la pasión culinaria?

Tenía un restaurante y hubo que cerrarlo en enero por el covid, ya que tras la última gran ola de ómicron no sobrevivimos y lo tuvimos que traspasar. Sin embargo, tener un local de restauración no tiene nada que ver con cocinar bien. Yo era más de quedarme en la barra (ríe). Sí es verdad que desde que me independicé con 18 años, no ha entrado un congelado en mi casa. Todo lo que me como intento prepararlo yo, pero de forma muy básica. Ya sabes que en cada edición de MasterChef hay más nivel y la gente se lo trabaja más. Yo estuve entrenando concienzudamente durante tres meses para entrar y menos mal, porque si no, no hubiera durado ni medio programa.

Cambiando de tema y hablando de tus nuevos proyectos, ¿qué tal ha sido trabajar con un genio como Manolo Caro, creador de La casa de las flores, en la nueva serie Sagrada Familia?

Pues tú lo has dicho, es un genio. Pocas veces he trabajado tan a gusto con alguien, que tiene tan claro todo lo que pasa en una escena y con tu personaje, que lo ha coescrito él, por supuesto. Alguien con tanto respeto hacia la figura del actor, ya que él se formó en España hace muchos años y se siente como tal. Nos quiere, nos admira y eso que hace que te deje trabajar con absoluta libertad. Y rodeado además de Macarena Gómez, Nawja Nimri, Alba Flores, Álex García... el reparto es excepcional. Tenemos muchas ganas de que funcione, porque además hay un proyecto de segunda temporada que es fabulosa y mi personaje crece muchísimo.

Uno de tus últimos trabajos fue en la serie Sequía de TVE, que es una de las más nominadas este año a los Premios Iris de la Academia de Televisión. ¿Qué gran noticia, no?

Cierto. Y es una pena porque no sé qué pasó con su programación, ya que tal vez si se hubiera emitido en otra plataforma u otra época del año habría funcionado mejor en audiencias. Es una serie que está muy bien hecha y era muy interesante, aunque no tuviera suerte en emisión.

Hablando de la serie en la que te formaste y te dio la popularidad, veo que sigues en contacto con muchos de tus compañeros de Al salir de clase...

Es que con Sergio Peris-Mencheta y Nacho López yo viví después de la serie compartiendo piso los tres. De ahí tengo no buenos, sino íntimos amigos veinte años después y ya no hay marcha atrás. Pasa lo mismo con Diana Palazón, que es amiga para toda la vida

La serie supuso una cantera de actores y actrices inigualable...

Pienso mucho en Carmen Utrilla, la directora de casting de toda la serie durante los cinco años que duró. Imagínate el orgullo que debe sentir por poner ahí a Elsa Pataky, Hugo Silva, Fran Perea, Alejo Sauras...

Sobre tu lado más personal, de joven eras un 'bala perdida' y un 'trotamundos'

Sí (ríe). De los 12 a los 18 era un 'pieza', luego ya conocí el teatro viviendo en Estados Unidos y toda esa energía se fue hacia la interpretación. Fue un poco terapéutico. También estuve en un internado en Inglaterra, luego en México por el trabajo de mi padre y después volví a España a estudiar Arte Dramático

Además de la interpretación, te encanta la música

Hay gente que se gasta el dinero en zapatos, relojes... yo en viajar y si hay un concierto de por medio, mejor. Soy melómano, rockero y me flipa la música

Hace unos meses estuviste en la boda de unos amigos y bromeabas con que a ver si se te pegaba algo de la novia para dejar de ser soltero. ¿Tienes ya nueva pareja?

No se me contagió nada (ríe). He pillado el coronavirus tres veces... pero novia, no

Hay quien te ve como un soltero de oro y que serías el yerno perfecto... ¿eso mete presión a la hora de tener alguien a tu lado?

Ha habido épocas de mi vida en las que de repente digo, oye Fer, plantéatelo, a lo mejor ya te toca, búscalo... y eso es un error garrafal el siquiera pensarlo. Yo cuando me he enamorado era en un momento que estaba con la guardia baja, sin esperarlo ni desearlo. Simplemente, si aparece esa persona, dices adelante. Porque si te agobias por querer tener pareja, además de estar soltero, te amargas

¿Te consideras una persona muy familiar?

Mucho. Somos una familia muy unida. Son las patas de mi vida y en las que me sustento.

Nos dejaste impactados en la última gala de MasterChef Celebrity al contar que una vez pudiste ser padre, pero perdiste al bebé que esperabas con tu ex...

Mucha gente cercana a mí no tenía ni idea de esto y me escribieron para decirme que lo desconocían por completo. Entonces, yo les decía que son muchas horas en el programa y fue una conversación con Nico Abad, donde él habló de lo suyo y yo de lo mío. Me chocó verlo luego en pantalla, porque casi ni me acordaba que lo hubiera mencionado.

¿Te sentiste incómodo al verlo en la 'tele'?

Si pudiera echar el tiempo atrás y mirándolo fríamente con la distancia, tal vez no lo hubiera contado. Pero, al fin y al cabo, mi paso por el programa ha sido honesto. Cuando estaba triste o enfadado, era de verdad. Cuando me lo pasaba muy bien, igual. No he intentado hacer ningún personaje y de repente me dio por contar eso. Además, juro desde lo más hondo de mi corazón que en este momento se lo estaba contando a Nico y no notaba la cámara... aunque ellos, el programa, tienen derecho a montar, editar y emitir lo que consideren

Por último, ¿qué fue de esa cabaña que tienes en el norte de España y es uno de tus sueños?

Solo falta arreglarla y unos papeles que no son fáciles de conseguir, pero al final se hará. Está en Esles, el pueblo más bonito y especial del mundo. En Cantabria, donde mis abuelos tienen una casa y se casaron allí en la capilla, como también mis padres, mis hermanas, mis primas... ha habido 27 bodas en la familia y ninguna separación o divorcio (ríe). Que no se rompa la tradición.