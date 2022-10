Íñigo González, concursante de la primera edición de 'Gran Hermano', hospitalizado tras sufrir un infarto

Iñigo González, concursante de la primera edición de Gran Hermano, se ha llevado un gran susto. El participante fue ingresado el pasado 8 de octubre en la UCI del Hospital Virgen Macarena de Sevilla tras sufrir problema en su corazón. "Esta madrugada a las seis de la mañana he tenido un infarto. Los médicos se han portado de escándalo. Me han operado de urgencia y me han puesto un estén en la arteria descendente. La tenía obstruida y eso lo ha provocado. Ahora me duele un poco el pecho, pero me encuentro mejor", ha escrito en sus perfiles sociales, donde además ha asegurado que está muy cómodo y muy bien tratado y que las enfermeras le preguntan por cómo fue la experiencia en el reality de Telecinco. "Dicen que tengo mucho sentido del humor. Creo que he vuelto a nacer. Millones de gracias a todos los que estáis pendientes", ha añadido junto a una fotografía en la que muestra sus piernas sobre la camilla de la habitación del centro médico.

El exgranhermano, además, ha querido mandar a todos sus seguidores un claro mensaje tras vivir esta situación tan complicada de salud, unas palabras para que todos aquellos que no lo hagan empiecen a mirar el lado buena de las cosas y dejen a un lado los problemas más banales. "Sé que parece muy típico, pero por favor: vivid la vida a tope, haced cosas que os hagan sentiros felices y no os preocupéis por nada. Se me saltaron un poco las lagrimas porque amo mucho mi vida y no quería dejaros tan pronto", ha escrito Iñigo, que además ha recibido el apoyo de Ania, una de sus compañeras de edición. "Mi chiquitín. Ahora a cuidarse mucho, por favor que te queremos un montón", ha escrito la segunda finalista de GH 1.

Hace una semana que Iñigo contó en sus perfiles sociales que había tenido un "fuerte dolor en el pecho" por el que tuvo que ingresar en ese mismo hospital. El "profesor interino de la Junta de Andalucia" que se metió en la tele a "hacer peripecias con 13 personas", tal y como él mismo se describe, explicó que le sacaron sangre por las enzimas cardíacas y que además tenían que hacerle en unos días una prueba de fuerza para ver qué le pasaba a su corazón. "De momento, el corazón que dedico es el emotivo: ver a mi madre pegada a mi cama, a mi familia correteando por el piso sevillano, a mi Angelita, mi Laurita, mensajes de mis alumnas de B2 de la EOI de El Ejido, aún sabiendo que este año ya no les doy clases y mis amigos de la pandilla", dedicó en su mensaje, donde también reconoció que necesitaba descansar, no pensar y estar en paz consigo mismo porque le encanta esta vida.

Días después, para hacerse la correspondiente prueba médica, de camino al hospital se encontró a Patricia Ledesma, participante de la tercera edición de Gran Hermano, un reencuentro que le hizo mucha ilusión en estos momentos tan duros por los que está pasando. "Esos 5 minutillos en los que he estado en ella me han venido muy bien porque menudo octubre que llevamos. Hagas lo que hagas en tu vida siempre hay una etapa que te marcará eternamente y eso de estar rodeado de cámaras durante un tiempo pues une, desune y te proporciona reencuentros como este", escribió.